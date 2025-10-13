Общо 30 240 литра вода в бутилки по 1,5 литра и 30 240 литра в бутилки по 10 литра ще предостави Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за Областна администрация - Бургас след решение на Министерския съвет, съобщиха от агенцията.

Водокалипсис

Водата ще бъде насочена към Свети Влас, община Несебър и Китен, община Приморско, където наводненията доведоха до затруднения в достъпа до питейна вода.

От Държавната агенция посочиха още, че са предприели незабавна организация за транспортиране, така че доставките да достигнат до засегнатите населени места възможно най-бързо, добавя БТА.

Помощта се отпуска по искане на областния управител за преодоляване на последиците от кризисната ситуация, настъпила вследствие на опустошителните наводнения в региона.

От Областната администрация в Бургас заявиха, че повторните контролни проби за качеството на питейната вода, взети в засегнатите райони на област Бургас след наводненията, показват добри резултати във всички населени места с изключение на Елените, Свети Влас и Китен.

ИЗБРАНО
Тийнейджър предизвика скандал в "България търси талант": Излъга, че е правнук на Павел Вежинов Лайф
Тийнейджър предизвика скандал в "България търси талант": Излъга, че е правнук на Павел Вежинов
10350
Карлос Насар: Федерацията няма никаква роля, получил съм нула лева Корнер
Карлос Насар: Федерацията няма никаква роля, получил съм нула лева
11602
Цената на спасението: Защо COP 30 в Амазонка струва 10 000 дървета и 700 евро на нощ на посетител? Бизнес
Цената на спасението: Защо COP 30 в Амазонка струва 10 000 дървета и 700 евро на нощ на посетител?
1888
Някои техномилиардери май се готвят за края на света. Да се притесняваме ли? IT
Някои техномилиардери май се готвят за края на света. Да се притесняваме ли?
11113
Вижте кой спечели двойни билети за концерта на Четиримата италиански тенори Impressio
Вижте кой спечели двойни билети за концерта на Четиримата италиански тенори
2374
Пътуване като никое друго на света: В ослепителното метро на Саудитска Арабия за 22 милиарда долара (снимки/видео) Trip
Пътуване като никое друго на света: В ослепителното метро на Саудитска Арабия за 22 милиарда долара ...
18200
Обелването на киви може да е като детска игра Вкусотии
Обелването на киви може да е като детска игра
475
Кои зодиакални знаци ще хванат късмета за опашката до края на октомври? Zodiac
Кои зодиакални знаци ще хванат късмета за опашката до края на октомври?
622
Есента продължава с по-хладно време, малко слънчеви часове, но и утринни мъгли Времето
Есента продължава с по-хладно време, малко слънчеви часове, но и утринни мъгли
521