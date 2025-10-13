Държавата осигурява 60 480 литра питейна вода за Бургаска област след наводненията
Помощта се отпуска по искане на областния управител за преодоляване на последиците от кризисната ситуация
Общо 30 240 литра вода в бутилки по 1,5 литра и 30 240 литра в бутилки по 10 литра ще предостави Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за Областна администрация - Бургас след решение на Министерския съвет, съобщиха от агенцията.
Водата ще бъде насочена към Свети Влас, община Несебър и Китен, община Приморско, където наводненията доведоха до затруднения в достъпа до питейна вода.
От Държавната агенция посочиха още, че са предприели незабавна организация за транспортиране, така че доставките да достигнат до засегнатите населени места възможно най-бързо, добавя БТА.
От Областната администрация в Бургас заявиха, че повторните контролни проби за качеството на питейната вода, взети в засегнатите райони на област Бургас след наводненията, показват добри резултати във всички населени места с изключение на Елените, Свети Влас и Китен.