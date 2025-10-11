И вторите проби на РЗИ показават, че водата в Несебър и Приморско е негодна за пиене
Пробонабирането ще продължи
Излязоха и вторите проби на питейната вода на районите засегнати от наводнението миналата седмица. От регионалната здравна инспекция в Бургас препоръчват водата от централното водоснабдяване в населените места на Община Несебър и Община Приморско, където са констатирани отклонения, да не се използва за пиене и приготвяне на храна, предаде БНР
Водокалипсис
Водата във ваканционно селище "Елените" и Св. Влас е спряна. Там са осигурени 60 000 литра вода за питейни нужди от държавния резерв.
Във вторник след заседание на оперативния щаб при областния управител Владимир Крумов, стана ясно, че водата е негодна за питейни нужди, това наложи повторно пробонабиране.
Бедственото положение в района на "Елените" беше удължено вчера с още седем дни, а в останалите населени места на територията на община Несебър отпадна.
Преди дни Бургаската прокуратура започна проверка на всички разрешителни за строеж във ваканционното селище.