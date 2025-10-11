Излязоха и вторите проби на питейната вода на районите засегнати от наводнението миналата седмица. От регионалната здравна инспекция в Бургас препоръчват водата от централното водоснабдяване в населените места на Община Несебър и Община Приморско, където са констатирани отклонения, да не се използва за пиене и приготвяне на храна, предаде БНР

Водокалипсис

Пробонабирането ще продължи.

Водата във ваканционно селище "Елените" и Св. Влас е спряна. Там са осигурени 60 000 литра вода за питейни нужди от държавния резерв.

Във вторник след заседание на оперативния щаб при областния управител Владимир Крумов, стана ясно, че водата е негодна за питейни нужди, това наложи повторно пробонабиране.

Бедственото положение в района на "Елените" беше удължено вчера с още седем дни, а в останалите населени места на територията на община Несебър отпадна.

Преди дни Бургаската прокуратура започна проверка на всички разрешителни за строеж във ваканционното селище. 

