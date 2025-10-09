За водна криза в страната към днешна дата не може да се говори, заяви вицепремиерът Атанас Зафиров след днешното второ заседание на Националния борд по водите. За 10 дни броят на хората без достъп до питейна вода е намалял наполовина.

Водната криза

Вицепремиерът Зафиров обобщи, че към момента хората, засегнати от безводие в страната, от 360 000 са намалели на 160 000.

"Това, разбира се, в някаква степен се дължи на дъждовете, които паднаха, но и на усилията, които полага и ВиК Холдинга, и местните ВиК оператори, а и Бордът - в Плевен водоподаването е възстановено напълно, и в Ловеч е възстановено напълно водоподаването. Това не означава, че дейностите са спрели", допълни Зафиров.

Той потвърди оповестена по-рано информация за необходими 3 700 000 000 лева за належащи ремонти на водопреносната мрежа в страната. Към днешна дата се знае и къде са необходими най-много средства:

"Пловдив, Бургас, Благоевград. Става въпрос буквално за стотици милиони, но се потвърждава и цифрата от 63% средно загуби на вода. 53% е физическата загуба на водата, което е много голям процент. До края на тая година 770 милиона ще влязат във ВиК сектора, за догодина са отделени 1 милиард и 100 милиона.

Има голямо разминаване между реалните нужди и това, което на тоя етап може да осигури фискът, но едната от целите на този Борд е да идентифицира проблемите. Съвместно с Министерски съвет и с Народното събрание ще търсим решение на тия проблеми", посочи Атанас Зафиров.

Оптимистични са новините за Брезник, каза вицепремиерът. Там с повече от 50 см се покачва нивото на основния водоизточник, рязко пада количеството на манган във водата, направени са нови сондажи, очаква се бързо решение на проблема там.

Набелязани са спешни законодателни промени - в Закона за обществените поръчки, там, където са обявени бедствени положения: "Ползването на вода от Дунав също е един от каналите, по които ще решаваме част от проблемите с липсата на водоснабдяване в определени райони в страната", допълни Атанас Зафиров.

Бордът за водите вече има сайт, на който обществено достъпни ще са всички доклади и решения.

