Ден след бургаския Паметник на благодарността, оскверниха и синагогата във Варна

Министерството на външните работи (МВнР) излезе с позиция, в която обяви, че остро осъжда вандалските прояви срещу синагогата в град Варна и срещу Паметника на благодарността в град Бургас, който е израз на признателността за спасяването на българските евреи през Втората световна война. 

Снимка: БТА

"Категорично недопустимо е с подобни преднамерени злодеяния да се хвърля сянка върху историческите постижения на България, с които българският народ основателно се гордее, пише още в позицията. Подобни действия не са присъщи за българското общество, очевидно целят да внесат изкуствено напрежение и разделение сред българските граждани и поради тази причина не могат да бъдат оставени без последствия", написаха от Външно министерство.

Паметникът за спасяването на българските евреи в Бургас отново осквернен
МВнР призовава компетентните органи да предприемат своевременно всички необходими действия за установяване и подвеждане под отговорност на извършителите.

Снимка: БТА

Два месеца след предишния акт на посегателство, Паметникът на благодарността в центъра на Бургас отново бе осквернен, съобщиха за БТА от Център за еврейско-българско сътрудничество "Алеф" в сряда.

Паметният знак, издигнат преди близо 10 години от Център "Алеф" и потомци на спасени по време на Холокоста български евреи, е посветен на гражданите на Бургас, които през 1943 г. се противопоставят на депортацията на свои съграждани евреи към лагерите на смъртта. Според информацията от организацията, този път монументът е бил напръскан със зелен спрей, а надписите и символите са заличени.

