Плочата, поставена преди десет години от Център "Алеф", вандализирана за втори път за два месеца

253 Снимка: БТА

Два месеца след предишния акт на посегателство, Паметникът на благодарността в центъра на Бургас отново е осквернен, съобщиха за БТА от Център за еврейско-българско сътрудничество "Алеф".

Паметният знак, издигнат преди близо десет години от Център "Алеф" и потомци на спасени по време на Холокоста български евреи, е посветен на гражданите на Бургас, които през 1943 г. се противопоставят на депортацията на свои съграждани евреи към лагерите на смъртта. Паметникът се намира в центъра на града, в близост до сградата на общината и хотел "България".

Според информацията от организацията, този път монументът е бил напръскан със зелен спрей, като надписите и символите са заличени. През август паметникът бе облепен със стикери с лика на ген. Христо Луков - водач на пронацистките Български национални легиони.

От Център "Алеф" осъждат повторното поругаване и призовават институциите да предприемат действия за разкриване на извършителя и възстановяване на паметния знак. "Това не е просто посегателство срещу историческата памет, а срещу моралните устои на обществото. Питаме се на кого пречи подвигът на българския народ, че преди 80 години спаси своите сънародници от еврейски произход? На кого не му харесва проявената човечност тогава и обезсмъртяването ѝ с нашата признателност и памет? Кой иска да заличи моралния капитал на българския народ за проявената толерантност и доказан хуманизъм?", заявяват от организацията.

Паметникът на благодарността, наричан още и паметник на спасителите на бургаските евреи, бе възстановен след вандалския акт през август. Тогава основателят на Център "Алеф" Алберта Алкалай коментира пред БТА, че подобни прояви са тревожен сигнал и изискват категорична реакция от обществото и институциите.

