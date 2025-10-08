Софийска районна прокуратура внесе в съда обвинителния акт срещу 31-годишния учител по физическо възпитание Христо Кирев за сексуално престъпление спрямо седмокласничка, съобщиха от държавното обвинение.

Още по темата

Младият мъж е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 29 юли т.г. в хостел в ж.к. "Студентски град" в София се е съвкупил с лице, ненавършило 14-годишна възраст - ученичка от същото училище.

По случая е водено досъдебно производство за престъпление по чл.151, ал.1, от Наказателния кодекс, за което се предвижда наказание "лишаване от свобода" от 2 до 8 години.

Разследването е приключило за по-малко от 2 месеца, като в хода му са разпитани свидетели и е установено, че преди инкриминираното деяние Христо Кирев и момичето са водили кореспонденция в интернет приложения в продължение на месеци.

Адвокатът на Кирев Петър Чалъмов обаче твърди, че седмокласничката била инициаторът, като първоначално двамата си разменяли литература. Момичето и учителят имали връзка от ноември миналата година. 

Предстои делото да започне в Софийския районен съд.

ИЗБРАНО
Сестрата на Доли Партън призова света да се моли за нея Лайф
Сестрата на Доли Партън призова света да се моли за нея
17749
Световният №11 за бруталните условия в Шанхай: Трябва ли някой да умре на корта? Корнер
Световният №11 за бруталните условия в Шанхай: Трябва ли някой да умре на корта?
4243
UNIQA ускорява растежа в Централна и Източна Европа: Стратегическа експанзия и силна регионална синергия Бизнес
UNIQA ускорява растежа в Централна и Източна Европа: Стратегическа експанзия и силна регионална син...
4775
Феномен, предсказан от Айнщайн преди век, бе потвърден от телескопа "Джеймс Уеб" IT
Феномен, предсказан от Айнщайн преди век, бе потвърден от телескопа "Джеймс Уеб"
11578
Ново уникално откритие в Перперикон променя представите за римската архитектура Impressio
Ново уникално откритие в Перперикон променя представите за римската архитектура
22919
След Шенген, България ще влезе ли в Мишлен? Trip
След Шенген, България ще влезе ли в Мишлен?
2276
Грешките, които всички правим, когато използваме тиган с незалепващо покритие Вкусотии
Грешките, които всички правим, когато използваме тиган с незалепващо покритие
1364
Кои зодиакални знаци често игнорират текстови съобщения? Zodiac
Кои зодиакални знаци често игнорират текстови съобщения?
283
Още дъждове днес, спиране на валежите и постепенно затопляне - от утре Времето
Още дъждове днес, спиране на валежите и постепенно затопляне - от утре
1031