Учителят, обвиняем за секс със седмокласничка, застава пред съда. Грозят го до 8 г. затвор
31-годишният Христо Кирев бе задържан през август
Софийска районна прокуратура внесе в съда обвинителния акт срещу 31-годишния учител по физическо възпитание Христо Кирев за сексуално престъпление спрямо седмокласничка, съобщиха от държавното обвинение.
Още по темата
Младият мъж е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 29 юли т.г. в хостел в ж.к. "Студентски град" в София се е съвкупил с лице, ненавършило 14-годишна възраст - ученичка от същото училище.
По случая е водено досъдебно производство за престъпление по чл.151, ал.1, от Наказателния кодекс, за което се предвижда наказание "лишаване от свобода" от 2 до 8 години.
Разследването е приключило за по-малко от 2 месеца, като в хода му са разпитани свидетели и е установено, че преди инкриминираното деяние Христо Кирев и момичето са водили кореспонденция в интернет приложения в продължение на месеци.
Адвокатът на Кирев Петър Чалъмов обаче твърди, че седмокласничката била инициаторът, като първоначално двамата си разменяли литература. Момичето и учителят имали връзка от ноември миналата година.
Предстои делото да започне в Софийския районен съд.