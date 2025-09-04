4706 Снимка: БТА

Съдът остави в ареста столичния учител, обвинен в педофилия. 31-годишният Христо Кирев призна вината си и се извини на родителите на момичето. Той поиска да излезе от ареста, за да види съпругата и детето си.

Софийският градски съд обаче прецени, че на свобода мъжът може да извърши друго престъпление. Магистратите определиха Кирев като личност с висока обществена опасност и потвърди решението на по-долната инстанция, като остави за постоянно в ареста преподавателя по физкултура в едно от чуждоезиковите столични училища.

Решението на съда е окончателно, пише БТА.

Христо Кирев е обвинен за това, че през юни и юли 2025 г. в хостел в столицата е извършил сексуално престъпление спрямо дете, ненавършило 14-годишна възраст, учащо в същото училище.

На 28 август Софийският районен съд постанови "задържане под стража" за учителя, обвинен в педофилия. 31-годишният мъж е преподава в учебно заведение на територията на София.

Два дни по-рано Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност бившия футболист на "Литекс" за сексуално престъпление спрямо момичето, ненавършило 14-годишна възраст.

Законът предвижда наказание "лишаване от свобода" от две до осем години за това престъпление, уточняват от прокуратурата.

Адвокатът му Петър Чалъмов заяви преди дни, че и училището, и родителите на момичето са знаели за връзката им.

Адвокатът на обвиняемия - Петър Чалъмов Снимка: БТА

Седмокласничката била инициаторът, като първоначално двамата си разменяли литература. Двамата имали връзка от ноември миналата година.

31-годишният мъж беше задържан, след като ръководството на училището, в което преподавал, подало жалба в полицията. Първоначално беше съобщено, че самото момиче е подало жалба в полицията срещу учителя.

Бившият футболист има дете на 2 години и половина. Кирев е с педагогическо образование от шест години.

