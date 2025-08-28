Адвокатът на учителя педофил: И училището, и родителите на момичето са знаели за връзката им
Преподавателят по физическо възпитание остава в ареста, реши Софийският районен съд
Софийският районен съд постанови мярка "задържане под стража" за учителя, обвинен в педофилия. Това каза пред журналисти след края на заседанието прокурор Йордан Стоянов.
"Съдът счете, че е налице обосновано предложение, че обвиняемият може да продължи да върши престъпления", посочи прокурорът. Повече информация от обвинението не беше дадена, освен че в отношенията между 31-годишния учител по физическо и 13-годишната ученичка принуда не е имало.
На 26 август Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност учител за сексуално престъпление спрямо момиче, ненавършило 14-годишна възраст.
31-годишният мъж е преподавател по физическо възпитание в учебно заведение на територията на София. Той е обвинен за това, че през юни и юли 2025 г. в хостел в столицата е извършил сексуално престъпление спрямо дете, ненавършило 14-годишна възраст, учащо в същото училище.
Законът предвижда наказание "лишаване от свобода" от две до осем години за това престъпление, уточняват от прокуратурата.
Адвокатът му Петър Чалъмов заяви, че и училището, и родителите на момичето са знаели за връзката им, съобщи Нова телевизия.
По-късно телевизията добави, че по нейна неофициална информация майката и бащата разбрали за случилото се едва през последните дни.
Седмокласничката била инициаторът, като първоначално двамата си разменяли литература.
Пред съда обвиняемият заяви, че съжалява за случилото се.
31-годишният мъж беше задържан, след като ръководството на училището, в което преподавал, подало жалба в полицията. Първоначално беше съобщено, че самото момиче е подало жалба в полицията срещу учителя.
Мъжът е бивш футболист и има дете на 2 години и половина. Има педагогическо образование от шест години. Двамата имали връзка от ноември миналата година.