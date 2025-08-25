6817 Снимка: Bulphoto

Криминалисти са арестувани учител в столично училище за педофилия, съобщиха bTV и Нова телевизия.

Акцията е проведена днес от Първо РПУ на СДВР.

Мъжът е имал продължителни сексуални отношения със своя ученичка. Момичето е в седми клас и е на 13 години.

По неофициална информация 30-годишният учител по физическо възпитание много пъти е посещавал хостел с малолетното момиче.

Жалбата в полицията е подадена от самата тийнейджърка.

В началото на април криминалният психолог Тодор Тодоров алармира в интервю пред БНР, че в България има пандемия от педофилия.

"Защото от миналото лято досега с моя екип може би имаме 15 случая в различни краища на страната и някои са фрапиращи. Като цяло смятам, толкова години вече, че държавата не прави нищо тези хора да бъдат ограничавани. Педофилията не се лекува, но може да се контролира", категоричен бе Тодоров.

Той посочи, че у нас има осъдени с условни присъди и добави, че наказанията трябва да са по-сурови.

"Притеснява ме, че в България се прави нещо, да се отбие номерът, че го има и така си остава. В САЩ и Великобритания се работи здраво и там стигат до извода, че за да ги контролират педофилите, когато излежат част от присъдата се пускат на свобода, слага се гривна и периодично минават на проверка, дали не са нарушили пробацията", коментира още криминалният психолог.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.