Изоставените деца у нас са 8000, но само 850 от тях могат да бъдат осиновени
Причината малчуганите да не могат да намерят ново семейство е, че родителите не се отказват от тях
От близо 8000 деца в България, лишени от родителска грижа към момента, само 850 са с разрешение за пълно осиновяване. Това съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев.
За да намерят своето ново семейство, трябва родителите им да са декларирали отказ от тях, а в мнозинството от случаите те ги изоставят на грижите на държавата, но не позволяват да бъдат осиновени. Така тези деца порастват и колкото повече минават годините, толкова повече намалява шансът им да намерят мама и татко, дори биологичните им родители да дадат съгласието си на по-късен етап.
В същото време по данни от миналата година над 1600 семейства очакват да осиновят дете.
Иван Кръстев съобщи, че около 3700 от всички 8000 деца са настанени при близки и роднини, а останалите са в приемни семейства или в центрове за настаняване от семеен тип.
"Длъжни сме като институции и като общество да говорим повече за шанса, който се дава на някои деца и се отнема на други, да намерят своето семейство", зам.-министърът на социалната политика по време на кръглата маса "Семейството се избира със сърце, за да даде корени и криле", предаде БТА. По думите му най-добрият шанс е любящо семейство, независимо дали има биологична връзка или не с детето.
Кръстев се обяви в подкрепа на "даване на по-ранна възможност за децата да бъдат осиновявани", когато реинтеграцията в биологичното семейство е неуспешна. Заместник социалният министър заяви, че е важно да се гарантират правата на децата и да са искрени намеренията на осиновителите.
"Държавата е осигурила адекватна мрежа от социални и подкрепящи услуги", увери той. През 2023 г. бяха променени условията в Семейния кодекс, с което бе въведено изискване за увеличаване на периода, през който дирекциите за социално подпомагане осигуряват последваща подкрепа и наблюдение на случаите на осиновяване", добави Иван Кръстев. Той каза, че целта е да се подкрепят осиновителите и детето за успешна връзка.
Кръстев обърна внимание, че има случаи на разсиновяване, при които шокът при детето може да се окаже сериозен. "Стараем се да засилим обучението и подготовката на осиновителите, посочи той. Кандидат-осиновителите имат време да осмислят тази стъпка, преди да се срещнат с дете за осиновяване", разясни заместник-министърът.
От името на държавата той призова за подкрепа за хората, които решават да осиновят дете. Това ще е началото на един нов щастлив живот, заяви той.
Кръглата маса поставя началото на Национални информационни седмици за осиновяването, които през 2025 г. ще се проведат в края на септември и началото на октомври.