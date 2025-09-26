Причината малчуганите да не могат да намерят ново семейство е, че родителите не се отказват от тях

37 Снимка: iStock by Getty Images

От близо 8000 деца в България, лишени от родителска грижа към момента, само 850 са с разрешение за пълно осиновяване. Това съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев.

За да намерят своето ново семейство, трябва родителите им да са декларирали отказ от тях, а в мнозинството от случаите те ги изоставят на грижите на държавата, но не позволяват да бъдат осиновени. Така тези деца порастват и колкото повече минават годините, толкова повече намалява шансът им да намерят мама и татко, дори биологичните им родители да дадат съгласието си на по-късен етап.

В същото време по данни от миналата година над 1600 семейства очакват да осиновят дете.

Иван Кръстев съобщи, че около 3700 от всички 8000 деца са настанени при близки и роднини, а останалите са в приемни семейства или в центрове за настаняване от семеен тип.

"Длъжни сме като институции и като общество да говорим повече за шанса, който се дава на някои деца и се отнема на други, да намерят своето семейство", зам.-министърът на социалната политика по време на кръглата маса "Семейството се избира със сърце, за да даде корени и криле", предаде БТА. По думите му най-добрият шанс е любящо семейство, независимо дали има биологична връзка или не с детето.

Кръстев се обяви в подкрепа на "даване на по-ранна възможност за децата да бъдат осиновявани", когато реинтеграцията в биологичното семейство е неуспешна. Заместник социалният министър заяви, че е важно да се гарантират правата на децата и да са искрени намеренията на осиновителите.

Снимка: БТА

"Държавата е осигурила адекватна мрежа от социални и подкрепящи услуги", увери той. През 2023 г. бяха променени условията в Семейния кодекс, с което бе въведено изискване за увеличаване на периода, през който дирекциите за социално подпомагане осигуряват последваща подкрепа и наблюдение на случаите на осиновяване", добави Иван Кръстев. Той каза, че целта е да се подкрепят осиновителите и детето за успешна връзка.

Кръстев обърна внимание, че има случаи на разсиновяване, при които шокът при детето може да се окаже сериозен. "Стараем се да засилим обучението и подготовката на осиновителите, посочи той. Кандидат-осиновителите имат време да осмислят тази стъпка, преди да се срещнат с дете за осиновяване", разясни заместник-министърът.

От името на държавата той призова за подкрепа за хората, които решават да осиновят дете. Това ще е началото на един нов щастлив живот, заяви той.

Кръглата маса поставя началото на Национални информационни седмици за осиновяването, които през 2025 г. ще се проведат в края на септември и началото на октомври.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.