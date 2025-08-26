През юли в столицата се състоя акция по линия на контрол на участниците в пътното движение, както и организирането на незаконни състезания

Снимка: БТА

Софийската районна прокуратура (СРП) образува досъдебно производство във връзка с репортажи относно нерегламентирани състезания между автомобили, съдържащи съмнения за осъществено умишлено престъпление от общ характер. Това съобщиха от пресцентъра на СРП.

На 25 август 2025 г. в СРП са докладвани материали от извършена проверка на служители в Отдел "Пътна полиция" при Столичната дирекцията на вътрешните работи (СДВР). След анализ на материалите още същия ден с постановление на наблюдаващия прокурор е образувано наказателно производство за това, че на 8 август около 21:00 ч. в София по ул. "Околовръстен път" в пътна отсечка от с. Герман към ж.к. "Младост" при управление на моторно превозно средство са извършени непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото - престъпление по чл. 325, ал. 3 вр. ал. 1 от Наказателния кодекс, информираха от СРП.

Разследването е възложено на СДВР, като е указано приобщаването на относими документи, разпити на свидетели, изготвяне на експертиза и други процесуално-следствени действия, посочиха още от прокуратурата, добавя БТА.

През юли в София се състоя акция по линия на контрол на участниците в пътното движение, както и организирането на незаконни гонки. Съставени бяха над 130 фиша и 15 акта.

