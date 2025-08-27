Прокуратурата е поискала постоянен арест за 18-годишния Валентин Асенов, предизвикал катастрофа в столичния квартал "Христо Ботев" в средата на юли, вследствие на която загина 37-годишният баща на три деца Асен Димитров.

Войната по пътищата

Софийска градска прокуратура (СГП) е внесла искането в Софийски градски съд (СГС), съобщиха от държавното обвинение.

Разследването е започнало на 14.07.2025 г. в условията на неотложност със съставянето на протокола за оглед на местопроизшествие и се провежда от СДВР, първоначално под ръководството и надзора на Софийската районна прокуратура, а към момента е под надзора и ръководството на СГП.

С постановления на СГП Асенов е привлечен към наказателна отговорност и спрямо него е взета мярка за процесуална принуда задържане под стража за срок до 72 часа.

Той е обвинен в това, че около 22,35 ч. на 14.07.2025 г., в София, кв. "Христо Ботев", управлявайки моторно превозно средство, нарушил правилата за движението по пътищата и предизвикал пътнотранспортно произшествие, в резултат на което причинил средна телесна повреда на едно лице и смъртта на друго лице, настъпила на 29.07.2025 г. в болнично заведение.

Чрез химикотоксикологична експертиза е установено, че деянието е извършено след употреба на наркотичното вещество тетрахидроканабинол.

Според СГП в хода на разследването са събрани достатъчно доказателства, които водят до извод за обосновано предположение за авторството на престъплението, за което е привлечен обвиняемият, само по себе си отличаващо се с висока степен на обществена опасност. Налице е и реална опасност той да извърши друго престъпление, тъй като вече е осъждан за престъпление от общ характер против собствеността и настоящото деяние е извършено в изпитателния срок на предходното осъждане, посочват от държавното обвинение. С тези доводи СГП иска от съда да вземе спрямо обвиняемия най-тежката мярка за неотклонение.

Предстои разглеждане на искането на СГП от съда. Разследването по случая продължава.

