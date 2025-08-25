Пиян шофьор предизвика катастрофа с една жертва и петима ранени в Севлиево, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Габрово.

Войната по пътищата

Произшествието е станало снощи, като сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 в 22:28 ч.

По първоначални данни край комплекс с басейн на изхода на Севлиево са се сблъскали три автомобила.

На място е загинала една жена, а петима души са пострадали.

Подробности за инцидента се очакват на по-късен етап през деня, посочиха от ОДМВР - Габрово.

Трима души са загинали и 17 са ранени в пътни инциденти през изминалото денонощие, съобщава на интернет страницата си Министерството на вътрешните работи. Регистрираните произшествия в страната за този период са 17.

От началото на месеца са станали 551 тежки произшествия с 37 загинали и 271 ранени.

В София за денонощие са регистрирани 12 леки и едно тежко произшествие с двама ранени и без загинали.

