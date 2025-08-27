Двама тийнеджъри загинаха в катастрофа край сливенското село Градец тази нощ, а 18-годишният шофьор и третият пътник в колата са в болница, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

Войната по пътищата

Сигналът за инцидента е подаден в 02.20 часа. 

Катастрофата е станала в района на 45 км от път ІІ-48, в посока от село Градец към град Котел.

По първоначални данни водачът на лекия автомобил "Ауди А3", който е от Котел, губи управление и колата излита извън пътното платно. В аудито са били трима пътници.

На място са загинали момиче на 17 години и момче на 20 години.

Водачът и момче на 18 години са откарани в болнично заведение в град Сливен.

На шофьора са взети кръвни проби за установяване наличие на алкохол и наркотични вещества.

По случая е образувано досъдебно производство.

Кметът на Котел Коста Каранашев обяви тридневен траур в общината заради гибелта на двамата младежи. От днед до 29 август, включително, националният флаг на всички общински сгради и институции ще бъде спуснат наполовина. Отменят се всички културни, развлекателни и спортни мероприятия, организирани от общината и подчинените ѝ структури. Препоръчва се средствата за масова информация, търговските и културните обекти да съобразят дейността си с траурния период. 

През изминалото денонощие са ранени 32 души при 21 тежки катастрофи, съобщават от МВР на сайта си. В София са станали 28 леки и две тежки катастрофи, двама са пострадали. От началото на месеца са регистрирани 597 пътни инцидента, при които са загинали 37 души, ранени са 787. От началото на годината произшествията са 4383, загиналите - 273, а ранените - 5514.

