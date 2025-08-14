С психично поведение, което буди въпроси у разследващите, е 36-годишният безработен, който се оказа авторът на фалшивия сигнал за атентат на борда на самолет на авиокомпания "Ryanair" в понеделник.

На 11 август извършителят е подал не един, а няколко идентични неверни сигнала на тел. 112, все за предстоящи атентати на летището в София и в Пловдив, съобщи на брифинг зам. районният прокурор в града на тепетата Пламен Пантов, който даде подробности по досъдебното производство.

Берлин вдигнал изтребители за полета София-Лондон след фалшива заплаха от разведен българин
Берлин вдигнал изтребители за полета София-Лондон след фалшива заплаха от разведен българин

Сигналите са подадени от града, въпреки че извършителят е родом от пловдивско село и по непотвърдена информация това е Караджалово. Мъжът в момента не е в ареста.

Първоначално задържан, той смутил органите на реда с поведението си по време на разпита. Затова е поискана психиатрична експертиза.

Мъжът не могъл да даде смислени обяснения защо си е измислил невярната информация за терор в небето и така вдигна германски изтребители, които ескортираха полета София-Лондон, докато самолетът преминаваше през въздушното пространство над Германия. Заради мнимата заплаха самолетът не бе допуснат и в небето над Чехия.

В момента той е настанен в Центъра за психично здраве в Пловдив за изследванията.

"Не е дадено смислено обяснение от него защо го е направил. Психичното му здраве е под въпрос, който предстои да се изясни", коментира Пантов. Той не скри, че до това решение разследващите са стигнали след разпита му и "във връзка с непосредствените възприятия от извършителя".

Ако има психически проблеми, той няма да носи наказателна отговорност. Ако експертизата покаже, че е психично здрав, то наказанието за това деяние по НК е до 2 години, обясни магистратът. По думите му експертизата ще е готова до края на тази седмица. 

Мъжът не е криминално проявен, няма до момента и никакво участие в инциденти, уточни зам.районният прокурор.

Няма доказателства към момента да е злоупотребявал с алкохол и аркотици. Пантов обаче нито потвърди, нито отрече, че става въпрос за личен мотив на отмъщение заради пресен развод и неофициалната информация, че на борда на въпросния самолет се е намирала бившата му съпруга с децата им. Магистратът отказа да разкрива самоличността и подробности за семейството на извършителя, като посочи, че става въпрос за лични данни.

