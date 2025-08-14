Окръжна прокуратура-Бургас задържа за срок до 72 часа Х.Б., обвинен в причиняване по непредпазливост смъртта на жена и тежка телесна повреда на мъж, настъпили при пътнотранспортно произшествие край Слънчев бряг вчера. След катастрофата мъжът избяга от местопроизшествието, но малко по-късно бе открит и задържан от полицията.

Затвориха пътя Бургас-Слънчев бряг заради катастрофа с жертва, издирват виновния шофьор (видео)
Виж още Затвориха пътя Бургас-Слънчев бряг заради катастрофа с жертва, издирват виновния шофьор (видео)

Х.Б. е обвинен в причиняване на смърт по непредпазливост на 77-годишна жена и тежка телесна повреда на нейният съпруг. 

Държавното обвинение, въз основа събраните до този момент доказателства и закона, е приело, че е налице обосновано подозрение, че обвиняемият, управлявайки автомобил в тъмната част на денонощието, е нарушил правила за движение по пътищата, допуснал е пътно произшествие с мотопед, с който са се придвижвали пострадалите съпрузи, а след това е и избягал от местопроизшествието.

С постановление на наблюдаващия прокурор при Окръжна прокуратура - Бургас е отнето свидетелството на правоуправление на МПС на обвиняемия.

Предстои Окръжна прокуратура - Бургас да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" по отношение на Х.Б.

