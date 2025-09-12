Адвокат Лулчева се пошегува, че начинът за излизане от ареста е да познаваш Асен Василев или да си чувал, че той е извършил престъпление, "но ние нямаме такъв познат свидетел"

0 Снимка: Булфото

Софийският градски съд не уважи искането на кмета на Варна Благомир Коцев за изменение на мярката му за неотклонение "задържане под стража" и го остави в ареста. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване.

Съдия Ани Захариева посочи, че продължава да е налице обосновано предположение за съпричастност на Коцев към престъплението, за което е обвинен от гласните и писмени доказателства по делото.

Не съществува опасност от укриване, но не стои така въпросът относно опасността от извършване на престъпление, според съдията, предаде БТА.

Доводите за политическо преследване спрямо Коцев не почиват на доказателствата по делото, добави тя.

Съдът не намира за дискредитирани оттеглените показания на бившия заместник-кмет Диян Иванов, въпреки че той твърди, че са дадени под натиск от антикорупционната комисия (КПК).

Коцев беше доведен с белезници в съда при засилени мерки за сигурност и благодари на всички, които са го подкрепяли в този период. "Благодаря за подкрепата, надявам се да видя семейството си. Варненци ме чакат", каза Коцев.

Семейството на Благомир Коцев и негови съпартийци бяха в съдебната зала и извън нея, тъй като тя не можа да побере всички, решили да влязат.

Лулчева и адвокат Владимир Владимиров поискаха от Софийския градски съд по-лека мярка за неотклонение по отношение на техния клиент. Според тях няма обосновано предположение Коцев да е извършил престъпленията, за които е обвинен, няма дори бегло подозрение, нито има опасност да се укрие или да извърши престъпление.

Заседанието започна с депозиране на копие от жалби, които адвокатът на Благомир Коцев - Ина Лулчева, е подала срещу забавените действия на прокуратурата по повод придвижването на молбата за по-лека мярка за неотклонение, предаде БНР.

Снимка: Булфото

Тя определи делото като политическо преследване на кмета на Варна, започнало преди десет месеца и било с политически цели. Тя отбеляза, че в показанията на свидетелите няма данни за организирана престъпна група, а дори апелативният съд е отбелязал, че няма данни спрямо Коцев за искане на подкуп, за да се упражни влияние върху длъжностни лица.

Благомир Коцев каза, че поддържа казаното от защитата. Той е обвинен за участие в организирана престъпна група и искане на подкуп. Коцев посочи пред съда, че няма никакви притеснение от това, което се е случвало по време на разследването досега. Надявам се, че ще мога да се върна при семейството си, каза още Коцев.

Снимка: Булфото

Беше предоставен и статус в социалните мрежи на бившия заместник на варненския кмет - Диян Иванов, който преди два месеца се отказа от първоначалните си показания срещу него, поиска да бъде разпитан и съвсем наскоро каза, че въпреки желанието му да даде показания, депозирано и пред адвокат, който е предоставил и своя адрес за комуникация с прокуратурата, не е бил потърсен.

По този повод другият защитник на Коцев попита кой се страхува да разпита Иванов и дали всъщност причината да на бъде извикан той в държавното обвинение не е да се чуят подробности около начина, по който върху него е бил оказан натиск да дава показания срещу кмета, с когото е работил.

Снимка: Булфото

Освен това стана ясно, че през последните дни прокуратурата е провела поредица от разпити на служители в Община Варна, които са били свързани най-вече с обществената поръчка, заради която той и още трима души е подсъдим.

Бизнесдамата Пламенка Димитрова беше многократно цитирана в пледоариите на адвокатите, като стана ясно, че тя има и четвърти разпит от юни, в който вече не свързва директно Асен Василев с престъпната група, а е казала, че говори за неизвестен човек с имунитет. Освен това, тя е казала, че по индиректен път ѝ е било казано, че парите от подкупа ще отидат при Благомир Коцев.

"Трябва ли Благомир Коцев да прошепне в ухото на прокуратурата името на Асен Василев, за да излезе от ареста?", попита в съдебната зала адвокат Николай Владимиров

В залата Коцев обяви, че не се е виждал с основния свидетел по делото бизнесдамата Пламенка Димитрова, която твърди в свои показания за поискан подкуп от 15%, за да спечели тя обществена поръчка. Според него е имало настояване от други лица да се срещнат с жената.

Снимка: Bulphoto

Прокурор Велислава Патаринска от Софийската градска прокуратура отбеляза, че разследващите в никакъв случай не са бездействали. През времето на задържане на Коцев е била изисквана информация за факти и обстоятелства от производството относно предмета на обвинение и евентуално извършено престъпление, били са разпитани и свидетели.

Това обвинение със сигурност следва да бъде прецизирано, разследването е в начален етап, каза Патаринска. Също така отбеляза, че максималният срок за задържане на обвиняемия е осем месеца. Тя добави, че Коцев не се е възползвал от възможността в закона да защити тезата си, че не е извършил престъпление чрез искания за разпит на свидетели и предоставяне на доказателства, на което адвокат Лулчева отговори: "Къде остана презумпцията за невиновност, защо да искаме разпит на свидетели, след като не искат да разпитат Деян Иванов, който казва, че показанията му са дадени под натиск".

Прокурор Патаринска посочи, че е изпратено писмо до Комисията за противодействие на корупцията за разпит на Иванов и той ще бъде проведен, но той не е от такова значение за повдигането на обвинение по отношение на Коцев, че да може да разклати обоснованото предположение, тъй като не е единственият разпит, на което то се базира, има разпит и на Пламенка Димитрова.

Разследването тече в нормални и разумни граници, изискваме документи, за да ги съпоставим със свидетелски показания, коментира още прокурор Патаринска.

Адвокат Лулчева от своя страна каза, че това дали прокуратурата ще разследва няма общо със задържането и не е основание Коцев да стои в ареста. Прокурор Патаринска и прокурор Ахмед Кокоев поискаха съдът да не променя мярката за неотклонение на Коцев. Според Кокоев срокът на задържане е разумен и в рамките на закона и добави, че обоснованото подозрение спрямо Коцев не е разколебано.

Пред медиите прокурорите отказаха коментар за момента, докато адвокат Ина Лулчева посочи, че задържането не е принцип и това не се прави, за да може прокуратурата да събира доказателства в някакъв определен дълъг период, ако се спази законът, Коцев трябва да бъде пуснат.

"Ако съдът приеме, че той трябва да остане в ареста, за да се даде възможност на прокуратурата тепърва да работи, категорично ви казвам, че това ще бъде едно напълно незаконосъобразно произнясяне, а това беше единственият мотив на прокуратурата, те единствено това казаха", добави тя и посочи, че не може да се твърди, че обвиняемият трябва да доказва, че е невинен. Адвокат Лулчева се пошегува, че начинът за излизане от ареста е да познаваш Асен Василев или да си чувал, че той е извършил престъпление, "но ние нямаме такъв познат свидетел".

