Състав на Варненския районен съд определи мярка за неотклонение "задържане под стража" на Николай Маджаров, обвинен за две престъпления - за отглеждане на 90 растения от рода на конопа и намерена суха тревиста маса. 

Младият мъж е направил самопризнания, а адвокатът му поиска домашен арест или подписка.

Маджаров не е осъждан, но е имал и други криминални регистрации - за държане на дрога, за грабеж, както и отнета шофьорска книжка заради отказ да даде проба за наркотици.

Определението подлежи на обжалване в 3-дневен срок.

Снимка: Булфото

Следващото заседание ще бъде на 24 септември от 13 часа.

Адвокатът му посочи, че обвиняемият не е осъждан, има постоянен адрес и въпреки че има криминални регистрации, той е реабилитиран. Защитата Маджаров поиска по-лека мярка - домашен арест или подписка. От прокуратурата подчертаха богатото криминално минало на задържания и неоспоримите факти при задържането му. Той е с отнета шофьорска книжка, заради отказ да даде проба за алкохол и наркотици. Маджаров е направил пълни самопризнания и е съдействал на следствието.

Предстои обвинението му да бъде прецизирано след като излязат резултатите от физико-химичните анализи на задържаната тревиста маса от рода на конопа, открита във фамилен имот в село Драка, община Средец. В момента Маджаров е с две повдигнати обвинения - за отглеждане и държане на различно количество растения от рода на конопа.

БНР припомня, че в началото на седмицата Николай Маджаров беше арестуван при спецакция на ГДБОП - Бургас с 50 килограма марихуана, а изпълняващият функциите на главен прокурор Борислав Сарафов разпореди разследването да се води от варненската Районна прокуратура, за да се гарантира безпристрастност.

Съдии от Районния съд в Средец, които трябваше да решават за мярката на неотклонение на прокурорския син, арестуван за наркооранжерия, вчера си направиха отвод. Мотивите им са, че познават майката на задържания - бившата шефка на спецпрокуратурата Валентина Маджарова. Тя е родом от Средец и от 2006 г. до 2018 е работила в Районната прокуратура там.

Снимка: Булфото

