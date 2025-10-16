1965 Снимка: БТА

Софийският апелативен съд остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев.

Решението е постановено при особено мнение на един от тримата членове на съдебния състав - съдия Андрей Ангелов. Според него на Коцев трябва да бъде наложена мярка "подписка".

Съдия Ангелов посочи, че разследването се води от 11 месеца, а от 3 месеца има задържани лица, поради което е недопустимо по делото все още да има неустановено лице с имунитет. Според него съдебният състав е следвало да установи злоупотреба с право, с което да даде ясен знак на прокуратурата да прецизира обвинението и да обоснове подсъдността му в София.

Той смята, че принципът на непосредственост и състезателност при събиране на доказателства е нарушен и не може да се игнорира, че Пламенка Димитрова е заинтересован свидетел. Нейните показания изискват внимателна проверка, каквато прокуратурата не е извършила и това подкопава тяхната достоверност, посочи Ангелов. Според него обвинението следва да бъде надграждано, а в случая то е разколебано, поради което не е налице необходимост от продължаване на задържането.

Мнозинството на съдебния състав обаче прие, че Коцев и под домашен арест може да повлияе на разследването. Срокът на задържане според мнозинството все още не е прекрачил пропорционалността.

Съдът разкритикува прокуратурата за недостатъчно събиране на доказателства, които биха оневинили Коцев и указа на държавното обвинение, че ако в обозрим срок не събере доказателство и не поиска отстраняване от длъжност, в бъдеще ще приеме, че е налице основание за изменение на мярката.

По време на днешното съдебно заседание защитникът на Коцев адвокат Ина Лулчева посочи, че по обвинението за искане на подкуп е свидетелствала само Пламенка Димитрова и нито един от другите разпитани. Това важи и за другото обвинение за участие в престъпна група от Коцев. Пламенка твърди факти, които се отнасят само "до нейните страдания, че е изгубила обществена поръчка", каза още в пледоарията си адвокатката.

Лулчева призова съда да се съобрази с общественото мнение по делото, както се съобразява с него, когато става въпрос за пътни инциденти. Тя поиска по-лека мярка за Коцев, добавя БТА.

Според прокурор Калин Близнаков законовият срок за задържане в ареста по тези обвинения е осем месеца, следователно няма нарушение за пресрочване. Той каза също, че има направени разпити и разследването не се бави. Освен това не е разколебано обоснованото предположение, че Коцев е извършил престъпления, за които е обвинен. Прокурор Близнаков допълни, че има опасност Коцев да извърши друго престъпление, ако не е в ареста, защото може да повлияе на служителите в общината и на разследването от поста си на кмет.

Прокурор Борис Балев оспори пледоарията на адвокат Лулчева като каза, че тя е засегнала доказателства, които се отнасят към делото по същество, а не мярката за неотклонение.

Адвокат Владимир Николов посочи, че въпреки че законовият срок за задържане е осем месеца, не е задължително да бъде изпълнен в цялост, с каквото впечатление остава той. Относно довода на прокуратура, че за една седмица има 10 нови тома към разследването, той посочи те това са административни документи, с които разследването може да стане и 1500 тома. По неговите думи реалните доказателства са една малка папка.

Изненадан съм от начина, по който един човек може да остане в ареста - по косвени разкази на хора, свързани с общината, каза Коцев пред съда. Той помоли мярката му за неотклонение да бъде променена, защото както в ареста, така и под домашен арест не може да повлияе на разследването. Единствената разлика е, че ще съм при семейството си, мярката влияе основно на тях, не на мен, каза още Коцев.

Благомир Коцев беше задържан на 8 юли. Тогава от държавното обвинение съобщиха, че антикорупционната комисия работи по акция във Варна, а действията са под надзора на Софийската градска прокуратура (СГП). На следващия ден от СГП съобщиха, че четирима души са обвинени и задържани за срок от 72 часа по разследване за корупционно престъпление във Варна.

