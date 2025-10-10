"Като кмет предприех редица мерки срещу лоши практики и корупция. Недоволните от тези мои действия сега свидетелстват срещу мен. Стоя на позицията си, че съм абсолютно невинен", заяви Коцев пред съда

Софийският градски съд остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев. Решението подлежи на обжалване. Коцев е обвинен по разследване за корупция и участие в организирана престъпна група, предава БТА. По време на заседанието стана ясно и че нов таен свидетел твърди, че са му били искани му по 20 хил. лв за одобрение за ПУП.

В мотивите си председателят на съдебния състав посочи, че Коцев продължава да е кмет на Варна и на този си пост разполага с голям ресурс и може да повлияе на неразпитаните свидетели.

Съдът отказа да коментира обоснованото предположение дали Коцев е извършил престъпленията, за които е обвинен, за да запази неприкосновеността си, но потвърди, че има, което идва от разпитите на свидетелите по делото. Съдът допълни, че вторият разпит на Диан Иванов, проведен на 2 октомври, в който той е казал, че при първоначалния му разпит му е бил оказан натиск да свидетелства срещу Коцев, е още твърде рано, да се приеме, че е абсолютна истина. Също така съдът посочи, че по разследването се работи интензивно и с темпо.

В пледоарията си адвокат Николай Владимиров, защитник на Коцев, каза също, че щом миналата седмица съдът е преценил, че няма опасност общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов да извършат друго престъпление и ги е пуснал под домашен арест, то същото трябва да следва и за Коцев, тъй като обвинението им е едно и също. Владимиров допълни, че не е в битието на подзащитния му да извърши престъпление и това се потвърждава от факта, че в него са повярвали жителите на третия най-голям град и са го избрали за кмет.

Според прокурор Виолета Станчева поради липсата на нови доказателства не се е появила причина за измяна на мярката. Тя се мотивира с разпита на свидетелката Пламенка Димитрова. Според Станчева рискът за извършване на друго престъпление от Коцев е много висок поради естеството на обвинението, което му е повдигнато и броят на хората, въвлечени в него. Прокурор Ангел Кънев коментира разпитите на Ивелин и Николай Иванови, като каза, че са идентични, говорят за една и съща престъпна схема, чрез която по един и същ начин са се искали пари.

Прокуратурата се позова и на нов "таен свидетел" - чужденец, разпитан с преводач, предава БНР.

Според прокурор Кънев става дума за "инвеститор, който посочил, че при срещи са му поискани пари - по 20 000 лв за всеки ПУП, за който кандидатства, както и че "само след плащане ще му бъдат одобрени намеренията".

По непотвърдена информация тайният свидетел е рускоезичен.

Според прокурора "срок на задържане от 4 месеца не е прекомерен". Той обаче призна, че има проблем с осигуряването на вещи лица, особено за технически експертизи.

Пред съда Благомир Коцев заяви, че във Варна презастрояването е огромен проблем, а свидетелите срещу него са заинтересовани.

"Като кмет предприех редица мерки срещу лоши практики и корупция. Недоволните от тези мои действия сега свидетелстват срещу мен. Стоя на позицията си, че съм абсолютно невинен", каза Коцев.

Благомир Коцев помоли за по-лека мярка, за да може да се вижда семейството си. Той допълни, че все още не разбира причината да бъде в тази ситуация.

Кметът на Варна Благомир Коцев, двамата общински съветници и бизнесменът Ивайло Маринов бяха задържани в началото на юли по сигнал за корупция, свързан с обществена поръчка. Прокуратурата ги обвини в участие в престъпна група, вземане на подкупи, злоупотреба с власт и пране на пари.

На 12 юли Софийският градски съд разгледа мерките им за неотклонение, а няколко часа по-късно постанови "задържане под стража" за четиримата. Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста, реши на 18 юли Софийският апелативният съд. Магистратите постановиха тогава в ареста да останат и двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов. На свобода срещу подписка излезе само бизнесменът Ивайло Маринов, защото, според съда, липсват доказателства за връзка с другите трима.

