Има обосновано предположение, но вече няма опасност да извършат други престъпления в степен, която да налага задържане под стража, реши съдебният състав

Апелативният съд в София постанови мярка "домашен арест" за общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов. Съдът постанови незабавното им освобождаване от ареста освен ако не бъдат задържани на друго основание, предава БТА.

Кателиев и Стефанов бяха обвинени за участие в организирана престъпна група, заедно с кмета на Варна Благомир Коцев. Първи на свобода срещу подписка излезе само бизнесменът Ивайло Маринов, защото, според съда, липсват доказателства за връзка с другите трима. Така в ареста остава само Коцев.

Според съда продължава да е налице предположението за съпричастност към престъпленията, за които двамата са обвинени, което се извежда от събраните свидетелски показания.

Има обосновано предположение, но вече няма опасност да извършат други престъпления в степен, която да налага задържане под стража, реши съдебният състав, предава БНТ.

По-лека мярка за двамата обвиняеми поиска и прокурорът Асен Христов, като се мотивира, че няма опасност да се укрият.

Имат чисто съдебно минало и ако някой вижда опасност от извършване на друго престъпление, тя може да бъде преодоляна и в условията на домашен арест.

Кметът на Варна Благомир Коцев, двамата общински съветници и бизнесменът Ивайло Маринов бяха задържани в началото на юли по сигнал за корупция, свързан с обществена поръчка. Прокуратурата ги обвини в участие в престъпна група, вземане на подкупи, злоупотреба с власт и пране на пари.

На 12 юли Софийският градски съд разгледа мерките им за неотклонение, а няколко часа по-късно постанови "задържане под стража" за четиримата. Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста, реши на 18 юли Софийският апелативният съд. Магистратите постановиха тогава в ареста да останат и двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов. На свобода срещу подписка излезе само бизнесменът Ивайло Маринов, защото, според съда, липсват доказателства за връзка с другите трима.

На заседание преди седмица Софийският градски съд остави варненските общински съветници Стефанов и Кателиев в ареста. Коцев също все още е в ареста.

