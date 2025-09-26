По обяд музикантът е отишъл в КАТ, за да се запознае с нарушението

2791 Снимка: Фейсбук профил на Константин

Попфолк певецът Константин също се е явил в КАТ-София заради гонката с колегата му Емрах Стораро, съобщи bTV, позовавайки се на свои източници.

По обяд музикантът е отишъл в столичната пътна полиция, за да се запознае с нарушението, след което му е съставен акт за гонката в столицата.

След месец Константин трябва да получи наказателното си постановления, от което ще стане ясно и каква ще бъда санкцията.

Двете фолкзвезди качиха клип от опасното шофиране в социалните мрежи.

Видеото е заснето от камера в колата на Емрах.

В четвъртък пред органите на реда се яви и малкият син на фолкизпълнителя Тони Стораро, която отнесе наказание от 1 година без книжка и 3000 лева глоба.

"То не беше гонка. Беше буквално видео с цел забавление. Тръгваме от почти спряло положение и сторим заедно. Не правим състезание. Не сме нарушили никакви скорости. Не сме карали между коли", коментира Емрах Стораро.

Пътният експерт Диана Русинова пък иронизира обяснението му защо километражът на колата му е бил замъглен: "Извинявам се за грубия въпрос, но колко тъп трябва да си, за да кажеш, че на спортен режим "колата сама си замъглява километража"?

Не зная на кой производител ще му одобрят типовото одобрение с такава "екстра" и каква е ползата от това да не си виждаш показателите на таблото при спортен режим?", написа тя в социалната мрежа.

