Според изчисленията на Европейския институт за пътна безопасност се е движел с 218 км/ч

25442 Кадър: youtube.com/@Kespanokk

Ford Mustang Shelby от 2009 г. със сериозни доработки е автомобилът, който катастрофира тази сутрин на "Ботевградско шосе", разцепвайки се на две след удар в дърво. Това показва видеопредставяне на колата, чийто шофьор загина. Все още няма информация за самоличността му.

"Двигателят е 5.4-литров, заводският вариант е с мощност 500 конски сили, но конкретната кола е около 800 к.с.", обяснява опитният автоексперт, който се представя в социалните мрежи с псевдонима Kespanok.

Той разказва, че през 2023 г. "Шелби"-то е спечелило приз за най-шумен автомобил. "Целта беше да мине регистрация в КАТ, защото беше ужасно шумна", разказва специалистът, показвайки новоизградената изпускателна система на колата.

"Всичките "Шелби"-та от тези години са с двубутални спирачки Brembo, абсолютно нищо особено. Говорим за кола с близо 800 коня. Това е много, наистина е много. И е много интересно как и защо са решили, че това може да го спре", казва Kespanok за колата, която беше раздробена след катастрофата.

Опитният експерт заявява, че това е една от най-опасните коли, които е карал на улицата с нормално шофиране, като поне 150 км/ч трябват, за да спре да превърта задните гуми.

"Поведението е брутално! Изключително опасна кола, казвам ви го от опит. Много трябва да се внимава с изпреварвания с този автомобил, много трябва да се внимава с влизане в завои", предупреждава той.

От думите му изглежда, че той е вносител на колата от САЩ, като прогнозира, че продажната ѝ цена в България ще е около 100 хил. лв.

"Почти няма къде тези коне на пътя да ги раздадеш, освен със специални гуми, има сликове за нея, дойде със сликове от Щатите", казва Kespanok (впоследствие клипът беше скрит, бел. ред.).

Автомобилът е бил със сликове гуми и е катастрофирал със 218 км/ч, сочи оценка на Европейския център за транспортни политики, публикуван от Диана Русинова.

