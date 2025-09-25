Попфолк певците Емрах Стораро и Константин са привикани в Столичната дирекция на полицията, след като си организираха надбягване с луксозни автомобили по един от софийските булеварди, а видео от гонката бе качено в социалните мрежи от 49-годишния изпълнител на "Черна роза".

Войната по пътищата

На кадрите се вижда, че двамата управляват "Порше" и БМВ, като клипът е сниман от колата на Емрах. 

"Айде, свири ти", обръща се към Константин по-малкият син на Тони Стораро. Заради уличния шум не се чуват всички думи от отговора на по-възрастния певец, а само последните - "Айде, давай". След което и двете коли се изстрелват напред.

На кадрите обаче скоростомерът на БМВ-то на Емрах е замъглен умишлено.

След множеството критики, които двамата получават в коментарите под видеото, Емрах Стораро се опитва да се оправдае: "Извинявам се много, но вие не виждате ли, че даваме газ до 2-3 скорост? Това означава, че се движим с по-малко от 70 км/ч, което е ограничението".

Въпреки обясненията, органите на реда са призовали двамата изпълнители в СДВР за изясняване на случая.

 

22-годишният Емрах често качва видеа с рисково шофиране. В началото на март т.г. клипове от автомобилна гонка от Околовръстното шосе в София бяха публикувани в профила му в Инстаграм. На едно от видеата се виждаше как едната от участващите коли се движи с над 250 км/ч, а снимащият коментира как се развива състезанието на пътя.

Тогава от екипа на най-младия във фамилията Стораро обясниха, че певецът не е бил зад волана. Емрах Стораро продавал колата и кандидат-купувачът я тествал.

