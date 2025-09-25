По-малкият син на Тони Стораро е санкциониран заради надбягване с луксозни автомобили по един от софийските булеварди

4076 Снимка: Фейслук профил на Емрах Стораро

Поп фолк певецът Емрах Стораро остава без книжка за срок от 1 година и трябва да плати глоба от 3000 лева, след като си организира надбягване с луксозни автомобили по един от софийските булеварди. Другият шофьор бе колегата му Константин, а видео от гонката бе качено в социалните мрежи от 49-годишния изпълнител на "Черна роза".

От Столичната дирекция на полицията съобщиха, че предприетите действия на отдел "Пътна полиция" са именно след публикуването на кадрите.

"Водач, показващ грубо пренебрегване на правилата за движение по пътищата и извършващ поредица от безразсъдни маневри, бил призован в отдел "Пътна полиция" при Столичната дирекция на вътрешните работи, където му е съставен акт за установяване на административно нарушение по чл.104 Б от ЗДвП.

Предвидената в закона санкция е в размер на три хиляди лева и лишаване от правото на управление на моторно превозно средство за срок от 12 месеца", съобщиха от СДВР.

Самият Емрах заяви пред Нова телевизия след излизането си от полицията, че това не било гонка, а забавление.

"Тръгваме от почти спряло положение и уж се гоним, но е забавление. Не се състезаваме, не сме нарушавали никакви ограниченията за скорост, не сме карали между коли. Колата, когато е на "спорт", сама си замъглява. Километражът ми е замъглен, защото така е при спорните коли - сам се замъглява. Но ние сме карали с около 80-90 км/ч. Никой не спечели гонката, защото не е било гонка", добави певецът.

Към момента не е ясно дали Константин също ще понесе санкция за действията си.

