Прокуратурата разследва пожара в бившия Културен дом в столичния квартал "Гоце Делчев" за палеж с последвала смърт за някого, когато деецът не е искал и не е допускал това. В Наказателния кодекс за това е предвиден от 5 до 15 години затвор.

Столична община

Досъдебното производство е образувано за това, че на 2 октомври, около 00,37 ч. на ул. "Силиврия" е запалена изоставена сграда, като пожарът се разпространил и засегнал 34 броя автомобили, паркирани в непосредствена близост.

От палежа е последвала смъртта на 45-годишния С.Г., съобщават от държавното обвинение. За него има данни, че е водел скитнически начин на живот, съобщи вчера кметът на район "Триадица" Димитър Божилов.

Разследването е започнало със съставянето на протокола за оглед на местопроизшествие и се води от 04 Районно управление под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура.

Към момента действията по събиране и проверка на доказателства продължават за изясняване на обективната истина в съответствие с изискванията на закона.

ИЗБРАНО
Уилям: Ще променя монархията, когато стана крал Лайф
Уилям: Ще променя монархията, когато стана крал
11372
Разлика в класите: Шестият в испанската Ла Лига не даде шанс на Лудогорец - 2:0 Корнер
Разлика в класите: Шестият в испанската Ла Лига не даде шанс на Лудогорец - 2:0
4414
Технополис и Практикер спечелиха 7 награди на Career Show Awards Бизнес
Технополис и Практикер спечелиха 7 награди на Career Show Awards
2153
Британското космическо командване: Нашите сателити са заглушавани от руснаците IT
Британското космическо командване: Нашите сателити са заглушавани от руснаците
1483
Гений, принуден да твори, измъчван от съвест, страх и срам Impressio
Гений, принуден да твори, измъчван от съвест, страх и срам
6479
Мойен: Островът, който остана верен на природата Trip
Мойен: Островът, който остана верен на природата
665
Пържени филийки по френски Вкусотии
Пържени филийки по френски
2551
Силата на харизмата: Кои зодиакални знаци са с вроден дар на влияние? Zodiac
Силата на харизмата: Кои зодиакални знаци са с вроден дар на влияние?
1661
Временно отслабване на валежите утре, нови обилни дъждове от понеделник Времето
Временно отслабване на валежите утре, нови обилни дъждове от понеделник
2636