Загиналият в пожара скитник е бил 45-годишен, изгорелите автомобили са 34

2521 Снимка: БТА

Прокуратурата разследва пожара в бившия Културен дом в столичния квартал "Гоце Делчев" за палеж с последвала смърт за някого, когато деецът не е искал и не е допускал това. В Наказателния кодекс за това е предвиден от 5 до 15 години затвор.

Досъдебното производство е образувано за това, че на 2 октомври, около 00,37 ч. на ул. "Силиврия" е запалена изоставена сграда, като пожарът се разпространил и засегнал 34 броя автомобили, паркирани в непосредствена близост.

От палежа е последвала смъртта на 45-годишния С.Г., съобщават от държавното обвинение. За него има данни, че е водел скитнически начин на живот, съобщи вчера кметът на район "Триадица" Димитър Божилов.

Разследването е започнало със съставянето на протокола за оглед на местопроизшествие и се води от 04 Районно управление под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура.

Към момента действията по събиране и проверка на доказателства продължават за изясняване на обективната истина в съответствие с изискванията на закона.

