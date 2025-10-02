Сградата е съсобственост, земята е държавна, кметът на район "Триадица" се опасява от инвестиционни намерения

7310 Снимка: БТА

Теренът на изгорелия снощи бивш Културен дом в столичния квартал "Гоце Делчев" е отреден за ресторант и жилищно строителство. Сградата е съсобственост, в която няма общинско участие, а земята под нея е държавна.

Това обясни кметът на район "Триадица" Димитър Божилов в публикация във фейсбук по случая.

"Обектът е в изключително лошо състояние. Конструкцията е олекотена и е предимно метална", посочи той и добави, че през годините е имало сигнали за лошо стопанисване, като общината е реагирала с предписания.

Според кмета съдбата на сградата ще се решава в следващите дни и седмици, като експерти ще дадат оценка на състоянието ѝ и в зависимост от резултатите ще се прецени дали подлежи на премахване.

"Следим случая внимателно, както и потенциалната възможност да възникнат инвестиционни намерения, предвид отреждането на УПИ - за ресторант и жилищно строителство", заяви Божилов.

Справка в строителните регистри показва, че засега няма задействана процедура за ново строителство. В района най-близко планове за нов блок има от другата страна на 73 училище - на ъгъла на улиците "Костенски водопад" и "Георги Измирлиев".

След потушаването на пожара бе открито тяло на мъж, а освен сградата изгоряха и 35 коли.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.