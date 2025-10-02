Голям пожар тази нощ в столичния квартал "Гоце Делчев" взе човешка жертва. Изгоря изоставена сграда и паркирани в съседство поне 35 автомобила.

Сезонът на пожарите

Огнената стихия е вилняла точно зад 73-то училище "Владислав Граматик" в столицата на улица "Силиврия".

Тялото на мъжа е било открито след пожара, съобщиха от пресцентъра на МВР пред БТА.

При инцидента са засегнати 35 леки автомобила, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Горял е бившият културен дом, според жители на квартала, които първи публикуваха снимки и информация за инцидента в социалната мрежа.

Голям пожар в Илиянци, гори склад за фолио (снимки)
Голям пожар в Илиянци, гори склад за фолио (снимки)

Сигналът е подаден малко след полунощ в 0:36 часа, а на място са изпратени 6 пожарни екипа.

Огънят бързо се е разпрострял и е обхванал и паркирани коли в съседство, които също са опожарени.

Още снимки ВИЖТЕ ТУК>>

Снимки: Фейсбук, кв. "Гоце Делчев"

Около 2.00 часа сградата, с площ около 2 хиляди кв. метра, се е срутила върху паркираните в близост коли. 

Снимки: Фейсбук, кв. "Гоце Делчев"

По данни на пожарната, около 5.00 часа тази сутрин пожарът е бил напълно погасен.

Снимки: Фейсбук, кв. "Гоце Делчев"

Според хората не за първи път се прави опит тази постройка да бъде подпалена, но този път е успешен.

Снимки: Фейсбук, кв. "Гоце Делчев"

