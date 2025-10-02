Никола Иванов–Бобъра беше застрелян в заведението Amazing, което се помещаваше в бившия Културен дом

В запустялата сграда в столичния квартал "Гоце Делчев", която изгоря тази нощ, през 2006 г. беше убит соченият за наркобос Никола Иванов - Ники Бобъра. В бившия Културен дом тогава се помещаваше заведението Amazing - любимо място на Бобъра, който живееше на близката улица "Костенски водопад".

На 8 октомври 2006 г. вечерта Иванов отива в Amazing заедно с бодигардовете си Николай Апостолов и Тони Димитров да гледат мача България-Холандия, квалификация за европейското първенство по футбол. Тримата мъже, барманката и сервитьорът са сами в помещението, когато в заведението влизат двама маскирани и започват да стрелят с пистолети със заглушители.

Девет куршума улучват Бобъра и той умира на място, гардовете му са тежко ранени, но оцеляват.

Покушението идва след два опита за атентати - през 2004 г. избухна самоделна бомба пред апартамента на Иванов, а през 2005 г. до джипа му беше поставено взривно устройство.

"Съдбата на такъв тип хора не може да бъде по-различна. Когато участваш в престъпни схеми, когато отказваш да сътрудничиш на полицейските органи, ти се самопоставяш извън закона", коментира убийството тогавашният министър на вътрешните работи Румен Петков.

Сградата запустява след убийството, в последните години освен клошарско свърталище е обект на любопитството на ученици от 73-о училище, зад което се намира.

Сигналът за пожара снощи е подаден малко след полунощ в 0:36 часа, а на място са изпратени 6 пожарни екипа.

Огънят бързо се е разпрострял и е обхванал и паркирани коли в съседство, които също са опожарени.

Около 2.00 часа сградата, която е с площ около 2 хиляди кв. метра, частично се е срутила.

Около 5.00 часа тази сутрин пожарът е бил напълно погасен.

Тяло на мъж е било открито след пожара, съобщиха от МВР.

