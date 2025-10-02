В запустялата сграда в столичния квартал "Гоце Делчев", която изгоря тази нощ, през 2006 г. беше убит соченият за наркобос Никола Иванов - Ники Бобъра. В бившия Културен дом тогава се помещаваше заведението Amazing - любимо място на Бобъра, който живееше на близката улица "Костенски водопад".

Още по темата

На 8 октомври 2006 г. вечерта Иванов отива в Amazing заедно с бодигардовете си Николай Апостолов и Тони Димитров да гледат мача България-Холандия, квалификация за европейското първенство по футбол. Тримата мъже, барманката и сервитьорът са сами в помещението, когато в заведението влизат двама маскирани и започват да стрелят с пистолети със заглушители.

Девет куршума улучват Бобъра и той умира на място, гардовете му са тежко ранени, но оцеляват.

Покушението идва след два опита за атентати - през 2004 г. избухна самоделна бомба пред апартамента на Иванов, а през 2005 г. до джипа му беше поставено взривно устройство.

"Съдбата на такъв тип хора не може да бъде по-различна. Когато участваш в престъпни схеми, когато отказваш да сътрудничиш на полицейските органи, ти се самопоставяш извън закона", коментира убийството тогавашният министър на вътрешните работи Румен Петков.

Сградата запустява след убийството, в последните години освен клошарско свърталище е обект на любопитството на ученици от 73-о училище, зад което се намира.

Скрийншот: Фейсбук група "кв. Гоце Делчев София"

Сигналът за пожара снощи е подаден малко след полунощ в 0:36 часа, а на място са изпратени 6 пожарни екипа. 

Снимки: Facebook/Димитър Божилов, кмет на район "Триадица"

Огънят бързо се е разпрострял и е обхванал и паркирани коли в съседство, които също са опожарени. 

Снимки: Facebook/Димитър Божилов, кмет на район "Триадица"

Около 2.00 часа сградата, която е с площ около 2 хиляди кв. метра, частично се е срутила. 

Снимки: Facebook/Димитър Божилов, кмет на район "Триадица"

Около 5.00 часа тази сутрин пожарът е бил напълно погасен. 

Снимки: Facebook/Димитър Божилов, кмет на район "Триадица"

Тяло на мъж е било открито след пожара, съобщиха от МВР.

Снимки: Facebook/Димитър Божилов, кмет на район "Триадица"

ИЗБРАНО
Ето как е изглеждала Ана Шермин от "Ергенът: Любов в рая" преди корекциите Лайф
Ето как е изглеждала Ана Шермин от "Ергенът: Любов в рая" преди корекциите
22942
Мони Николов: В Русия ме притеснява само студът Корнер
Мони Николов: В Русия ме притеснява само студът
8931
МФ: Дефицитът е 5 милиарда и 215 милиона лева Бизнес
МФ: Дефицитът е 5 милиарда и 215 милиона лева
6424
Украйна унищожи един от най-редките амфибийни самолети на Русия IT
Украйна унищожи един от най-редките амфибийни самолети на Русия
10113
"Wish You Were Here": 50-годишна история за празнината след мечтите Impressio
"Wish You Were Here": 50-годишна история за празнината след мечтите
4115
Ryanair ще приема само електронни бордни карти от 12 ноември Trip
Ryanair ще приема само електронни бордни карти от 12 ноември
1369
Как да стоплите останалото пиле в микровълновата, без да стане сухо Вкусотии
Как да стоплите останалото пиле в микровълновата, без да стане сухо
539
Това е джакпот: Кои зодии печелят от лотарията най-често? Zodiac
Това е джакпот: Кои зодии печелят от лотарията най-често?
563
Опасно време: Силен дъжд и мокър сняг, счупени клони и проблеми по пътищата Времето
Опасно време: Силен дъжд и мокър сняг, счупени клони и проблеми по пътищата
3945