Софийският районен съд ще гледа мярката за неотклонение на 31-годишния Христо Кирев при закрити врата

8482 Снимка: iStock by Getty Images

31-годишният бивш футболист на "Литекс" Христо Кирев е преподавателят по физическо възпитание, който в понеделник бе арестуван за педофилия в София.

Днес Софийският районен съд ще гледа мярката за неотклонение на младия мъж при закрити врата. Заседанието е насрочено за 15 часа.

Кирев ще отговаря за това, че през юни и юли е извършил сексуално престъпление спрямо лице, ненавършило 14-годишна възраст - 13-годишно момиче, в столичен хостел. Девойката е ученичка в седми клас в училището, в което преподава обвиняемият.

Правната квалификация на деянието е чл. 151, ал. 1 от НК, като за това престъпление законът предвижда наказание "лишаване от свобода" от две до осем години.

Седмокласничката вече е разпитана в синя стая в присъствието на съдия, психолог и свои близки. По предварителна информация не е имало принуда и насилие спрямо 13-годишната ученичка.

До задържането на 31-годишния учител се е стигнало, след като съученици на момичето разбрали за интимната му връзка с преподавателя и информирали други свои учители, както и родителите си.

Христо Кирев е родом от Гоце Делчев. Започва да тренира футбол през 2001 г., а 6 години по-късно е приет в Академия Литекс. През 2012 година старши треньорът на "Литекс" Христо Стоичков го взима в първия отбор, но Кирев не записва официален дебют, а участва в няколко контроли. С оранжевите обаче младежът става шампион на България до 17 и 19 години. В същата възрастова група е записал мачове и за националните отбори на страната ни.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.