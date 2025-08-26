Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 31-годишния учител по физическо възпитание, който вчера бе арестуван за педофилия, съобщиха от държавното обвинение.

Младият мъж ще отговаря за това, че през юни и юли е извършил сексуално престъпление спрямо лице, ненавършило 14-годишна възраст - 13-годишно момиче, в столичен хостел. Девойката е ученичка в седми клас в училището, в което преподава обвиняемият.

Правната квалификация на деянието е чл. 151, ал. 1 от НК, като за това престъпление законът предвижда наказание "лишаване от свобода" от две до осем години.

С оглед тежестта на престъплението и високата степен на обществена опасност на деянието Софийската районна прокуратура е постановила задържането на обвиняемия за срок до 72 часа. От държавното обвинение допълниха, че ще внесат и искане до Софийския районен съд за вземане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража".

Арестуваха учител в София за педофилия, водил в хостел седмокласничка
Виж още Арестуваха учител в София за педофилия, водил в хостел седмокласничка

Междувременно стана ясно, че седмокласничката е разпитана в синя стая в присъствието на съдия, психолог и свои близки. По предварителна информация не е имало принуда и насилие спрямо 13-годишната ученичка.

До задържането на 31-годишния учител се е стигнало, след като съученици на момичето разбрали за интимната му връзка с преподавателя и информирали други свои учители, както и родителите си. 

ИЗБРАНО
Емрах Стораро се сгоди Лайф
Емрах Стораро се сгоди
46221
Отказал се от България футболен талант: Благодаря за всичко! Корнер
Отказал се от България футболен талант: Благодаря за всичко!
6555
Ефектът "2 в 1": Чудото на хапчетата за отслабване прекроява здравето и икономиката Бизнес
Ефектът "2 в 1": Чудото на хапчетата за отслабване прекроява здравето и икономиката
6583
Китай представя най-новите си оръжия след седмица IT
Китай представя най-новите си оръжия след седмица
3170
Булката на вятъра остава с него до смъртта му Impressio
Булката на вятъра остава с него до смъртта му
10537
Какво танцува Gen Z, докато ние още чакаме метрото URBN
Какво танцува Gen Z, докато ние още чакаме метрото
979
5 средиземноморски дестинации, където да удължите лятото Trip
5 средиземноморски дестинации, където да удължите лятото
2814
Бързи туршии: Всичко, което ви трябва, са 15 минути Вкусотии
Бързи туршии: Всичко, което ви трябва, са 15 минути
6247
Меркурий в наталната карта: Как общувате, спорите и обяснявате чувствата си? Zodiac
Меркурий в наталната карта: Как общувате, спорите и обяснявате чувствата си?
959
Есента наближава, но ни очаква още много слънце, горещо време и тропични нощи Времето
Есента наближава, но ни очаква още много слънце, горещо време и тропични нощи
2652