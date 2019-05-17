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15 години затвор на първа инстанция получи украинецът Роман Логвиненко, обвинен в опита за убийство над Алексей Петров.

През октомври 2015-а бронираният джип, в който се возеше Петров, бе обстрелян с два гранатомета. Покушението обаче се оказа неуспешно, след като снарядите не можаха да проникнат в колата.

По-късно Логвиненко бе задържан като организатор на нападението. Според обвинението Логвиненко е подбудил други трима украински граждани Артьом Темпински, Максим Чорний и Йевен Балков да извършат нападението, докато Петров пътувал с шофьора си в брониран автомобил. На кръстовището между улиците "Проф. Милчо Лалков" и "Светослав Минков" Темпински и Чорний стреляли два пъти по автомобила с гранатометите, но снарядите не проникнали в него.