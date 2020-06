Няколко души бяха убити и ранени при две стрелби в САЩ. Информационните агенции съобщават, че най-малко двама души са загинали при стрелба в Калифорния, а властите на град Луисвил разследват стрелба в парк в центъра на града.

Най-малко двама души бяха убити и четирима ранени при стрелба в разпределителен център на веригата Уолмарт в калифорнийския град Ред блъф. В събота следобед бял автомобил се блъснал във входа на сградата, където към този момент имало около 200 сътрудници, някои от които съобщават, че помислили случващото се за учебна противопожарна тревога.

След това започнала стрелбата. Служителите изпаднали в паника и се хвърлили към изходите. Пристигналите полицаи простреляли нападателя в гърдите. Не е известно дали той е загинал и дали е включен в общите данни за жертвите.

Според свидетел, цитиран от местни медии, нападението е извършено с полуавтоматично оръжие. Друг съобщи, че е преброил близо 60 изстрела.

Ред блъф е град с население от около 14 000 души, разположен на 210 км от Сакраменто.

Властите на град Луисвил, щата Кентъки пък разследват стрелба в парк в центъра на града, където се бяха събрали протестиращи срещу смъртта на Бриона Тейлър, предаде Асошиейтед прес.

CONTENT WARNING: This video of today’s shooting at Jefferson Square Park was pulled from the FB livestream of one of Louisville’s more vocal protesters. Absolutely horrifying to see. To my friends, coworkers and anybody else down there, please be vigilant. Please be safe. pic.twitter.com/AT8PiOIKrG