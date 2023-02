Земетресение с магнитуд 7,2 е било регистрирано тази сутрин в източната част на Таджикистан, близо до границата с Китай, съобщи китайската държавна телевизия, като се позова на националната сеизмологична служба в Пекин, цитирана от БТА.

Трусът е бил на дълбочина 10 километра, а епицентърът е бил на около 82 километра от най-близката граница с Китай.

Земният трус е регистриран в 05:37 часа местно време (0:37 ч. по Гринуич) местно време и е бил усетен силно в някои части на западния китайски Синцзян-уйгурски автономен район, включително в градовете Кашгар и Артуш, уточнява китайската телевизия.

Електроснабдяването и комуникациите в китайския град Кашгар са продължили да работят нормално, предаде агенция Синхуа.

Към момента няма информация за жертви или щети.

Железопътните служби в Синцзян-уйгурския район са спрели временно движението на някои влакове, съобщиха китайските държавни медии.

Местните китайски власти извършат проверка на състоянието на мостове, тунели и сигнални инсталации в района, където е било усетено земетресението.

По-рано Геофизичният институт на САЩ съобщи за земетресение с магнитуд 6,8, регистрирано в източната част на Таджикистан. Според института то е станало на дълбочина от около 20,5 км. Епицентърът му е бил в Горно-Бадахшанската автономна област, граничеща с Афганистан и Китай, слабо населен район, заобиколен от планинската верига Памир.

