Киев планира удари навътре в руската територия, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, след среща с главнокомандващия ВСУ Олександър Сирски.

"Силите и средствата са готови. Планирани са и нови дълбоки удари в Русия", написа Зеленски.

"Преди всички за Покровското направление, където руската армия съсредоточава най-големите си усилия и съответно понася най-тежките загуби. Нашите части продължават да изпълняват възложените си задачи в Донецка област и методично унищожават окупатора. По целия фронт, само през първите осем месеца на тази година, руснаците са загубили над 290 000 убити и тежко ранени войници. По-голямата част от тези загуби са понесени именно в Донецка област, като същевременно не успяват да постигнат нито една от стратегическите си цели".

"В определени сектори на фронта в момента се прилагат нашите стабилизационни мерки. Благодарен съм на всяко подразделение, което осигурява попълването на "обменния фонд" на Украйна - всяка седмица има съответните резултати", написа Зеленски.

"Анализирахме подробно ситуацията в Запорожкото направление и намеренията на противника. Също така и ситуацията в граничните райони на Сумската и Харковската области. Ще продължим активните си действия точно по начина, необходим за отбраната на Украйна. Силите и средствата са подготвени. Планирани са и нови дълбоки удари", написа още той.

В същото време в украинските медии се разпространява видео, в което се вижда изстрелването на, както се твърди, новите украински ракети "Фламинго".

"Фламинго" е крилата ракета с голям обсег, способна да носи бойна глава с тегло 1150 килограма и да поразява цели в Русия на разстояние 3000 километра. В момента ракетата е в серийно производство. Целта е да се произвеждат около 200 ракети на месец.

