Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли идеята за буферна зона между украинските и руските сили като част от мирно споразумение, твърдейки, че това не отразява реалностите на съвременната война, съобщи Би Би Си, цитирана от БТА

Русия - Украйна

"Само тези, които не разбират технологичното състояние на днешната война, предлагат буферна зона", каза той вчера пред репортери.

Коментарите му последваха информация, в която се предполага, че европейските лидери обмислят създаването на 40-километрова буферна зона като част от споразумение за прекратяване на огъня или дългосрочно споразумение.

Войната в Украйна се превърна в конфликт, воден от технологията на дронове, а Зеленски предположи, че вече съществува своеобразна буферна зона поради заплахата от удари с дронове близо до фронтовата линия, посочва Би Би Си.

Според репортаж в "Политико" европейски дипломати са заявили, че предложението сред военните и цивилните служители било ивица земя в Украйна да бъде блокирана между двете сили.

Но Зеленски каза, че вече има зона от двете страни на фронтовата линия, където тежката артилерия не е в състояние да действа поради риска от обстрел с дронове.

"Днес тежките ни оръжия са разположени на разстояние повече от 10 км едно от друго, защото всичко е удряно от дронове", каза той.

"Този ​​буфер - аз го наричам "мъртва зона", някои го наричат "сива зона" - той вече съществува."

Всяка подобна сделка може да означава и отказ на Украйна от част от територията в зоната, което Зеленски също отхвърли: "Ако Русия иска да се отдалечи на по-голямо разстояние от нас, може да се оттегли дълбоко във временно окупираните територии на Украйна."

