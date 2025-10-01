По думите му един от генераторите на дизелово гориво, които осигуряват ток при срив в електричеството, вече не работи

7809 Снимка: AP/БТА

Положението в превзетата от Русия Запорожка атомна електроцентрала е станало критично, тъй като руски обстрел възпрепятства усилията да се възстанови външното електроснабдяване на съоръжението. Това заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от световните агенции и БТА.

Зеленски заяви във вечерното си видео обръщение, че един от генераторите на дизелово гориво, които осигуряват ток при срив в електричеството, вече не работи. Външните електропреносни линии бяха прекъснати преди седем дни.

"Това е седмият ден. Никога досега не е имало такава извънредна ситуация в Запорожката атомна електроцентрала. Положението е критично. Руският обстрел отряза централата от електропреносната мрежа", каза украинският държавен глава.

"Разполагаме и с информация, че един (дизелов) генератор е спрял да работи", добави Зеленски.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) работи и с двете страни във военния конфликт в Украйна за възможно най-скорошно възстановяване на електроснабдяването на Запорожката АЕЦ, обяви пък генералният директор на Агенцията Рафаел Гроси в изявление, цитирано от Ройтерс.

Кремъл твърди, че сегашната авария и спиране на електрозахранването на АЕЦ "Запорожие" е вследствие на обстрел от украинска страна на 23 септември, който е десетият поред от началото на военния конфликт.

Запорожката АЕЦ е ядрен обект на брега на Каховското водохранилище в Енергодар и се явява най-голямата атомна централа в Европа, включваща 6 енергоблока. Централата в Южна Украйна е под руски контрол от началото на войната и всяка от двете страни многократно е обвинявала другата, че я обстрелва.

