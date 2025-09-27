Генераторите имат гориво за 20 дни. След това реакторите може да започнат неконтролируемо загряване, което да причини инцидент, подобен на този във Фукушима

8094 Снимка: БТА/АР

Външното електрозахранване на окупираната от Русия Запорожка АЕЦ е прекъснато за повече от три дни - рекордно дълго спиране, което поражда сериозни опасения за безопасността на най-голямата ядрена централа в Европа, пише "Гардиън".

Аварийни генератори поддържат системите за охлаждане и сигурност, след като във вторник в 16:56 последната захранваща линия към централата бе прекъсната от руската страна. Засега няма признаци, че линията ще бъде възстановена, пише британската медия.

Рафаел Гроси, генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), определи ситуацията като "дълбоко тревожна" в сряда, а в четвъртък се срещна с Владимир Путин, но проблемът продължава.

Западни експерти и украински представители се страхуват, че Кремъл умишлено провокира криза, за да затвърди контрола си върху централата, която се намира само на няколко километра от фронтовата ивица. Освен това експертите разкриват, че Русия предприема изключително рисковани стъпки да рестартира поне един реактор въпреки военните условия.

"Русия използва атомната централа като разменна монета", коментира украински правителствен представител. Специалист от "Грийнпийс" допълни, че руската окупация е навлязла в "нова критична и потенциално катастрофална фаза".

Стрес тестове на европейските регулатори след ядрената катастрофа във Фукушима през 2011 г. показаха, че една АЕЦ би трябвало да може да функционира без външно захранване до 72 часа. Украински източници посочват, че надхвърлянето на този лимит е неизпитано на практика.

Русия превзе Запорожката централа през март 2022 г., а реакторите ѝ - които някога осигуряваха ток за 4 милиона домакинства - бяха спрени в "студен режим" от съображения за сигурност.

Украйна смята централата за своя собственост, но темата се е появявала и в разговори между Доналд Тръмп и Путин. Тръмп е намеквал, че САЩ трябва да поемат контрол, докато Кремъл настоява да рестартира всички реактори и да ги включи към руската електропреносна мрежа - задача, смятана за възможна единствено в мирно време.

Запорожката АЕЦ е губила външно захранване девет пъти досега. При всяко предишно прекъсване щетите са били нанесени на украинска територия от руски удари по енергийната инфраструктура край Днепър. Последната 750-киловолтова линия минаваше през реката, като Украйна бе готова да доставя ток заради сигурността на централата. От вторник обаче линията е повредена.

Русия заяви, че ремонтът е "усложнен от продължаващия обстрел от украинската армия", но Киев категорично отрича.

Според МААЕ руските оператори са уверили, че има достатъчно дизелово гориво за генераторите за 20 дни без допълнителни доставки. Но Гроси предупреди, че липсата на външно захранване "увеличава вероятността от ядрена авария".

Шестте ядрени блока на Запорожката АЕЦ Снимка: Satelite image@2023 Maxar Technologies via AP/БТА

В момента седем от наличните 18 генератора охлаждат реакторите. Ако те откажат, украински източници предупреждават, че ядреното гориво в шестте реактора може постепенно да започне неконтролируемо нагряване, което в рамките на седмици би довело до стопяване на активната зона.

Ускорена версия на подобен сценарий вече се случи във Фукушима: след земетресението с магнитуд 9.0 през 2011 г. реакторите автоматично се изключиха, но аварийните генератори, които охлаждаха системата, бяха унищожени от цунами. В рамките на три дни три реактора се стопиха, макар горивото да остана изолирано. Никой не загина, но над 100 000 души бяха евакуирани.

Има признаци, че Русия е близо до изграждането на нова електропреносна линия към Запорожката АЕЦ, минаваща през окупираните територии, за да се реши кризата. "Те ще се представят като спасители", коментира украински правителствен представител.

Анализ на "Грийнпийс" върху сателитни изображения показва строителство на електропровод с дължина близо 200 км от руската енергийна мрежа в окупирания Мариупол, макар че не е ясно дали вече има окончателна връзка с централата.

Други сателитни снимки показват, че през лятото руските окупатори са изградили язовир на входен канал на площадката, за да създадат по-малък и по-сигурен водоизточник. Според ядрените специалисти на "Грийнпийс" има достатъчно вода, за да може Русия да рестартира един от шестте реактора и така да заяви, че само тя може да управлява централата.

Преди седмица Юрий Черничук, назначен от Русия директор на централата, заяви, че процесът на интегриране към руската мрежа е "в заключителен етап", макар рестартът на ядрен реактор по време на война да би бил безпрецедентен.

Шон Бърни, старши ядрен експерт на "Грийнпийс" - Украйна, призова ръководителя на МААЕ да се намеси: "Гроси трябва незабавно да каже на руското правителство да изостави плановете си за рестартиране на реактор и ясно да подчертае, че именно Русия носи изцяло отговорността за кризата с ядрената безопасност и сигурност", заяви той.

Нито Гроси, нито Путин споменаха Запорожката централа в кратките си публични изявления след срещата им в четвъртък. Руският президент каза на Гроси: "Ще направим всичко възможно, за да подкрепим вашата работа." Гроси определи срещата като "навременна и важна".

