Президентът на Украйна Володимир Зеленски лиши от украинско гражданство кмета на Одеса Генадий Труханов. Причината - службите потвърдили, че Труханов има руско гражданство. Указът на Зеленски би трябвало да свали кмета, който преди войната е считан за политик с проруски нагласи.

Русия - Украйна

"Ръководителят на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) Васил Малюк докладва за противодействието на руските агентурни мрежи и сътрудници във фронтовите, пограничните райони и в южната част на страната ни. Наличието на руско гражданство при някои лица също е потвърдено - по отношение на тях са подготвени съответните решения. Подписах указа", съобщи Зеленски в приложението Телеграм, цитиран от БТА.

"Комисията към президента на Украйна по въпросите на гражданството взе решение за прекратяване на гражданството на нашата държава на кмета на Одеса Генадий Труханов. Такова решение, в частност, се основава на доказателствената база на Службата за сигурност и е одобрено с указ на президента на Украйна", казва се в съобщение на СБУ на Украйна в Телеграм.

Труханов е бивш депутат, от 2014 г. е кмет на Одеса - третият по големина град в Украйна и важен пристанищен град на Черно море.

Отнемането на украинското му гражданство би трябвало де факто да го лиши от мандата му на кмет, коментира АФП.

Преди началото на руската инвазия Труханов е считан за политик с проруски нагласи, но през 2022 г. разкритикува Москва и се зае с отбраната на Одеса и подпомагането на украинската армия.

