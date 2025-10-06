В Киев е в разгара си предизборната борба, въпреки че датата на изборите е неизвестна

Володимир Зеленски сериозно ли възнамерява да се оттегли? Украинците изглежда не са готови да повярват на изявлението му от миналия месец, че е "готов да не се кандидатира за втори мандат, защото това не е моята цел".

Всъщност това изявление едва ли предизвика интерес. А от страна на политическите опоненти то предизвика презрение и недоверие.

Зеленски каза пред Axios: "Моята цел е да приключа войната", а не непременно да продължа да се кандидатирам за поста. Той също така обеща да поиска от украинския парламент да организира избори, ако бъде постигнато споразумение за прекратяване на огъня. Предполага се, че това би означавало отмяна на военното положение или необходимост от някакви юридически маневри, за да се заобиколи конституционната забрана.

Бившият вицепремиер на Украйна Иванна Климпуш-Цинцадзе, която представлява опозицията, е скептична по отношение на изявленията на президента за оттеглянето му от политическата сцена. "Много от действията на Зеленски сочат обратното. Важни са не думите, а делата", казва тя.

Тя не е единствената, която не вярва на думите на Зеленски. След заседание с участието на украинския президент депутатите от управляващата партия "Слуга народа" не са останали с впечатлението, че Зеленски наистина мисли да се оттегли, когато войната приключи.

Както споделят двама депутати, той е изглеждал изпълнен с оптимизъм относно перспективите си за преизбиране и се е нахвърлил с критики върху опонентите си, упреквайки депутатите, активистите от гражданското общество и журналистите, че не са успели да създадат благоприятен образ на Украйна в очите на западните партньори.

Всъщност междупартийната борба, която в Украйна е много жесток спорт без правила, изглежда отново набира скорост. Това е предизвикано от недобре обмисления - и в крайна сметка провален под натиска на вътрешното и международното общество - ход на Зеленски и неговите съратници, когато се опитаха да лишат от независимост две ключови антикорупционни агенции.

"След това, което се случи през юли с антикорупционните органи, политиката в Украйна се завърна. Това е невъзможно да се скрие", казва бивш украински министър.

Друг бивш министър е съгласен с това, като твърди, че помощниците на Зеленски използват цялата си власт и инструменти, за да попречат на конкурентите си.

"По същество тактиката е, че ако "кажеш нещо срещу нас, ние ще заведем наказателно дело срещу теб и ще ти наложим санкции. По същество те шантажират всички свои потенциални опоненти или предполагаеми опоненти", казва той.

Други посочват увеличаването на броя на разследванията на СБУ срещу няколко бивши генерали по обвинения в небрежност през първите месеци на войната като вероятно доказателство за безпокойство в кабинета на президента относно възможна конкуренция от страна на бившия главнокомандващ на ВСУ Валерий Залужни.

"Наказателните дела срещу генералите за загубите, понесени през 2022 г., са потенциален лост, който помощниците на президента обмислят да използват срещу Залужни", казва един от бившите министри.

Друг бивш високопоставен служител на Министерството на отбраната не се съгласява с това, като казва, че никой от генералите не е бил близък със Залужни или тясно свързан с него и че разследванията се провеждат с цел поддържане на върховенството на закона.

Може би е така, но миналата седмица Залужни за първи път от момента на уволнението си се доближи до публична критика на Зеленски, макар и косвено, в статия, в която остро критикува украинската Курска операция. Президентът на Украйна обяви тази операция за успешна, но в статията на Залужний се казва, че загубите са били "разрушителни", а ползите - незначителни.

Съвпадение или старт на изборите?

