Застреляха съдия по време на съдебно заседание в Тирана
Други двама са ранени, извършителят е заловен от албанската полиция
Албанският съдия Астрит Калая е бил прострелян днес в сградата на Апелативния съд в Тирана, предаде АТА, цитирана от БТА.
Според съобщения в медиите, Калая е загубил живота си в резултат на стрелба с огнестрелно оръжие по време на съдебно заседание. Междувременно други две лица са ранени и са откарани в болница.
Обстоятелствата около инцидента все още са неизвестни. Полицията е успяла да залови извършителя и да изземе оръжието му.