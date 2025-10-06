Албанският съдия Астрит Калая е бил прострелян днес в сградата на Апелативния съд в Тирана, предаде АТА, цитирана от БТА.

Според съобщения в медиите, Калая е загубил живота си в резултат на стрелба с огнестрелно оръжие по време на съдебно заседание. Междувременно други две лица са ранени и са откарани в болница.

Обстоятелствата около инцидента все още са неизвестни. Полицията е успяла да залови извършителя и да изземе оръжието му.

