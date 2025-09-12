Албанският премиер представи състава на новото си правителство и предложи кандидатура за нов председател на парламента на партийно събитие днес в Двореца на конгресите в Тирана

Албанският премиер Еди Рама представи състава на новия си кабинет и предложи кандидатура за нов председател на парламента на партийно събитие днес в Двореца на конгресите в Тирана, съобщиха тамошните медии, цитирани от БТА. За първи път в албанско правителство ще има и "виртуален министър", създаден от изкуствен интелект (AI). Диела (Diella от албанското diell "слънце") ще повлияе за ускоряването на процесите в кабинета и ще работи в областта на обслужването на обществените поръчки и борбата с корупцията.

Социалистическата партия (СП/PS) на Албания на премиера Рама спечели за четвърти пореден път най-много мандати на парламентарните избори на 11 май 2025 г. и получи 83 места в 140-местния парламент на страната.

Представянето на новия кабинет, наричан "Рама 4", беше излъчено на живо и идва ден преди първото заседание на новия албански парламент.

Предложение за нов председател на парламента

Предложението на Рама за нов председател на парламента на мястото на Елиса Спиропали е Нѝко Пелѐши.

До момента Нико Пелеши беше председател на парламентарната група на Социалистическата партия на Албания, а преди това - министър на отбраната. На негово място като председател на парламентарната група на социалистите се връща Тауля̀нт Ба̀ла, който я е ръководил по-рано и който до момента беше държавен министър за връзки с парламента.

Кои са министрите в новия кабинет?

Вицепремиер и министър на инфраструктурата и енергетиката остава Белѝнда Балу̀ку.

Новият министър по европейските въпроси и външните работи на мястото на Игли Хасани ще бъде Елѝса Спиропа̀ли - досегашен председател на парламента.

Начело на Министерството на вътрешните работи на мястото на Ервин Ходжа застава Алба̀на Кочѝу. Досега тя ръководеше здравното министерство.

Министър на отбраната остава Пѝро Вѐнгу.

Министър на правосъдието на мястото на Улси Маня ще бъде Бесфо̀рт Ламала̀ри.

Новият министър на икономиката и иновациите на Албания на мястото на Бленди Гонджа ще бъде Делѝна Ибрахѝмай. Досега тя беше държавен министър на предприемачеството и бизнес климата.

Министър на финансите остава Петрѝт Ма̀ляй.

Новият министър на здравеопазването и социалното благоденствие на мястото на Албана Кочиу ще бъде Евѝс Са̀ля. До момента Евис Саля е живяла в Италия.

Новият министър на образованието на мястото на Огерта Манастирлиу ще бъде Мирѐла Кумба̀ро - досегашен министър на туризма и околната среда.

Министър на околната среда (ново министерство) ще бъде Софя̀н Яу̀пай.

Министър на земеделието и развитието на селските райони на мястото на Аниля Денай става Андѝс Са̀ла - досегашен кмет на община Църик.

Министър на културата, туризма и спорта на мястото на Мирела Кумбаро става Блѐнди Го̀нджа, който досега ръководеше министерството на икономиката, културата и иновациите на Албания.

Държавен министър за връзки с парламента на мястото на Таулянт Бала ще бъде То̀ни Го̀гу.

Нов държавен министър на местното самоуправление на мястото на Арбян Мазнику става Ервѝн Дѐмо.

Майлѝнда Ду̀ка продължава да бъде държавен министър и главен преговарящ на Албания с ЕС.

Адеа Пирдени продължава да бъде и държавен министър за публичната администрация и антикорупцията, както и заместник главен преговарящ на Албания с ЕС.

За първи път в албанско правителство ще има и "виртуален участник", създаден от изкуствен интелект (ИИ), пише Евронюз Албания. ИИ министърът Диела (Diella от албанското diell "слънце" - бел. ред.) ще повлияе за ускоряването на процесите в правителството и ще работи в областта на обслужването на обществените поръчки.

Закрити министерства и промени в имената на други

Министерството на предприемачеството и бизнес климата, ръководено от Делина Ибрахимай, се закрива заедно с ръководеното от Бора Мужачи Министерство на младежта и децата, информира "БолканУеб".

От промените, оповестени от Рама по време на излъчването на живо, става ясно, че има промени в имената на някои министерства и прегрупиране на други.

Досегашното Министерство на туризма и околната среда става Министерство на културата, туризма и спорта.

Същевременно околната среда придобива самостоятелно министерство.

Досегашното Министерство на икономиката, културата и иновациите става Министерство на икономиката и иновациите.

Министерството на здравеопазването и социалната защита става Министерство на здравеопазването и социалното благоденствие.

Предсрочни избори в Тирана

По време на партийното събитие днес Рама говори и за община Тирана. Той подчерта, че албанската столица продължава вече седем месеца да стои без кмет и определи това като "спешен случай", пише Евронюз Албания.

Община Тирана месеци наред се ръководи от заместник-кмета Ануеля Ристани заради задържането под стража на кмета на албанската столица Ерион Велиай. Той беше арестуван на 10 февруари в рамките на разследване по обвинения в пасивна корупция и пране на пари. Съпругата му Айола Дзодза също беше привлечена като обвиняема, като за нея е в сила мярката за неотклонение "подписка".

Вчера Специализираната структура срещу корупцията и организираната престъпност на Албания (SPAK/СПАК) приключи разследването и изпрати на съд Велиай, съпругата му и още 28 други, включително бизнесмени, дружества и неправителствени организации, информира Албанското радио и телевизия.

Рама каза, че днес трябва да бъде взето политическо решение за отваряне на път към предсрочни избори за нов кмет на Тирана.

"Това не е предложение, което правя лесно. Тирана не може да продължава да стои като тяло без глава", заяви Рама, като след това издигна и кандидатурата на Социалистическата партия на предстоящите предсрочни избори в Тирана - досегашният образователен министър Огерта Манастирлиу.

