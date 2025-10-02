Мъж се вряза с колата си в група от хора пред синагога в Манчестър, има загинали и ранени (снимки/видео)
Атаката се случва по време на еврейския празник Йом Кипур - най-святият ден от годината в юдаизма
Двама души бяха убити, а други двама са в тежко състояние след нападение в района на синагогата в "Хийтън Парк" в Кръмсол в британския град Манчестър. Нападателят също е застрелян на място.
Тероризъм
Сигналът е подаден в 09:31 ч. местно време (11:31 ч. българско време) за шофьор, засилил автомобила си към тълпа хора и намушквания с нож.
В 09:37 ч. полиция обяви инцидента за сериозен и задейства кодовата фраза PLATO — използвана при възможни случаи на масово нападение или терористична заплаха. В района бяха разположени полицаи с огнестрелно оръжие.
В 09:38 ч. са произведени изстрели от полицейските служители. Един мъж (предполагаемият извършител) е бил прострелян. На тялото на му са открити съмнителни предмети, което наложи намесата на екипа за обезвреждане на експлозиви.
Парамедиците са пристигнали около 09:41 ч. и са започнали да оказват помощ на пострадалите – общо четирима души са били тежко ранени, включително от ударите с колата и прободни рани.
BREAKING: Police Shoot Muslim Man in Yom Kippur Synagogue Terror Attack— Shirion Collective (@ShirionOrg) October 2, 2025
This just happened.
Four injured as car rams worshippers and stabbing erupts outside Manchester synagogue
Today on Yom Kippur, armed officers shot a Muslim man after he rammed a car into pedestrians… pic.twitter.com/Bg8eT40UAO
Заподозреният е бил прострелян от полицейски служители на място.
Кметът на Манчестър Анди Бърнъм каза, че "се смята", че извършителят е мъртъв.
Той заяви, че колата на нападетеля е била насочена към хора пред синагогата. Служители на реда се втурнали на мястото на инцидента след съобщения за нападение с нож срещу охранител.
Барнъм добави, че му е било съобщено, че "непосредствената опасност изглежда е отминала".
Въпреки това, гражданите са предупредени да избягват района, докато полицията се занимава с инцидента.;
İngiltere - Manchester sinagog saldırısı : Polis, sinagogda dört kişinin yaralandığı araçlı ve bıçaklı saldırıdan sonra şüphelinin vurulduğunu söyledi.
UK - Manchester synagogue attack: Suspect shot after four people injured in vehicle and stabbing attack at synagogue pic.twitter.com/pRu3jzCsaR— Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) October 2, 2025
"Потресен съм от нападението в синагога в Кръмсол. Фактът, че това се случи на Йом Кипур ("Ден на изкуплението" - б. р.), най-свещеният ден в еврейския календар, го прави още по-ужасяващо. Мислите ми са с близките на всички засегнати и благодаря на службите за спешна помощ и на всички първи реагиращи", съобщи британският премиер Киър Стармър.
От кабинета на Стармър обявиха, че британският премиер ще се върне по-рано от срещата на върха на ЕС в Копенхаген заради нападението в синагогата.
След смъртоносната атака лондонската полиция съобщи, че е разположила допълнителни служители около синагогите и обектите на еврейската общност в Лондон. Полицията каза, че няма признаци за повишено ниво на заплаха в британската столица, но е взела предпазни мерки.
"Въпреки че нищо не подсказва, че има повишена заплаха за Лондон, ние сме разположили допълнителни ресурси в районите около синагогите, други обекти на еврейската общност и в районите със значително еврейско население", се казва в публикация на полицията в "Екс".
Засега не е официално обявено дали властите разглеждат инцидента като терористичен акт, но задействането на кода PLATO и фактът, че атаката е станала на Йом Кипур, говори, че има елемент на антиеврейска омраза или целенасочено нападение срещу религиозната общност.
Все още не е ясно и какви са мотивите на извършителя - дали е действал самостоятелно, или е имало съучастници, или предварително планиране.