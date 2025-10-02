Двама души бяха убити, а други двама са в тежко състояние след нападение в района на синагогата в "Хийтън Парк" в Кръмсол в британския град Манчестър. Нападателят също е застрелян на място.

Тероризъм

Сигналът е подаден в 09:31 ч. местно време (11:31 ч. българско време) за шофьор, засилил автомобила си към тълпа хора и намушквания с нож. 

В 09:37 ч. полиция обяви инцидента за сериозен и задейства кодовата фраза PLATO — използвана при възможни случаи на масово нападение или терористична заплаха. В района бяха разположени полицаи с огнестрелно оръжие.

В 09:38 ч. са произведени изстрели от полицейските служители. Един мъж (предполагаемият извършител) е бил прострелян. На тялото на му са открити съмнителни предмети, което наложи намесата на екипа за обезвреждане на експлозиви.

Парамедиците са пристигнали около 09:41 ч. и са започнали да оказват помощ на пострадалите – общо четирима души са били тежко ранени, включително от ударите с колата и прободни рани.

Заподозреният е бил прострелян от полицейски служители на място.

Кметът на Манчестър Анди Бърнъм каза, че "се смята", че извършителят е мъртъв.

Той заяви, че колата на нападетеля е била насочена към хора пред синагогата. Служители на реда се втурнали на мястото на инцидента след съобщения за нападение с нож срещу охранител.

Барнъм добави, че му е било съобщено, че "непосредствената опасност изглежда е отминала".

Въпреки това, гражданите са предупредени да избягват района, докато полицията се занимава с инцидента.;

"Потресен съм от нападението в синагога в Кръмсол. Фактът, че това се случи на Йом Кипур ("Ден на изкуплението" - б. р.), най-свещеният ден в еврейския календар, го прави още по-ужасяващо. Мислите ми са с близките на всички засегнати и благодаря на службите за спешна помощ и на всички първи реагиращи", съобщи британският премиер Киър Стармър.

Снимка: АР/БТА

От кабинета на Стармър обявиха, че британският премиер ще се върне по-рано от срещата на върха на ЕС в Копенхаген заради нападението в синагогата.

След смъртоносната атака лондонската полиция съобщи, че е разположила допълнителни служители около синагогите и обектите на еврейската общност в Лондон. Полицията каза, че няма признаци за повишено ниво на заплаха в британската столица, но е взела предпазни мерки.

"Въпреки че нищо не подсказва, че има повишена заплаха за Лондон, ние сме разположили допълнителни ресурси в районите около синагогите, други обекти на еврейската общност и в районите със значително еврейско население", се казва в публикация на полицията в "Екс".

Засега не е официално обявено дали властите разглеждат инцидента като терористичен акт, но задействането на кода PLATO и фактът, че атаката е станала на Йом Кипур, говори, че има елемент на антиеврейска омраза или целенасочено нападение срещу религиозната общност.

Все още не е ясно и какви са мотивите на извършителя - дали е действал самостоятелно, или е имало съучастници, или предварително планиране.

