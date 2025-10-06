Мъж рани 20 души, стреляйки безразборно на оживена улица в Сидни, предаде Франс прес, като се позова на полицията в най-многолюдния австралийски град.

Тя съобщи, че нападателят е взел на мушка на произволен принцип вчера преминаващи автомобили, включително полицейски. Той е произвел между 50 и 100 изстрела, като в резултат в района настанала паника, добавя БТА.

Един мъж е в тежко състояние. Още няколко човека са настанени в болница. Повечето от останалите пострадали са били наранени от счупени стъкла.

Смъртоносна стрелба по деца край Хюстън, две са убити, а други две се борят за живот
Виж още Смъртоносна стрелба по деца край Хюстън, две са убити, а други две се борят за живот

Нападателят е бил задържан в апартамент в Сидни два часа след стрелбата. Мъжът, който е на 60 години, е бил настанен в болница, тъй като получил наранявания по време на ареста.

Масови стрелби стават в Австралия сравнително рядко, отбелязва АФП. Автоматичните и полуавтоматичните оръжия са забранени в страната, след като мъж застреля 35 души в град Порт Артър, на остров Тасмания, през 1996 г.

ИЗБРАНО
Без Венета Райкова в "Преди обед" следващата седмица, обяснението - "здравето е по-важно" Лайф
Без Венета Райкова в "Преди обед" следващата седмица, обяснението - "здравето е по-важно"
81377
ЦСКА изпусна Лудогорец в дълго и вълнуващо дерби Корнер
ЦСКА изпусна Лудогорец в дълго и вълнуващо дерби
5441
Цените, заплатите, инфлацията: Пред прегряване ли е българската икономика? Бизнес
Цените, заплатите, инфлацията: Пред прегряване ли е българската икономика?
5261
Сам Алтман предупреждава, че AI индустрията е на прага на неизбежен срив IT
Сам Алтман предупреждава, че AI индустрията е на прага на неизбежен срив
921
Хероин от непознат наркодилър убива иконата Джанис Джоплин Impressio
Хероин от непознат наркодилър убива иконата Джанис Джоплин
6920
Жеги, тълпи, глоби и бомбена заплаха – тазгодишният Октоберфест ще остане в историята Trip
Жеги, тълпи, глоби и бомбена заплаха – тазгодишният Октоберфест ще остане в историята
1264
Домашна халва с шамфъстък Вкусотии
Домашна халва с шамфъстък
186
Пълнолуние в Овен на 7 октомври: Чий живот ще се промени драстично в този специален момент? Zodiac
Пълнолуние в Овен на 7 октомври: Чий живот ще се промени драстично в този специален момент?
285
МОСВ предупреди: До часове отново се очакват значителни количества дъжд Времето
МОСВ предупреди: До часове отново се очакват значителни количества дъжд
12552