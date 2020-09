Огромни маски, които покриват цялото лице, получиха част от учениците в Гърция в рамките на правителствената програма за безплатни предпазни средства. Стойността ѝ е милиони евро и предвижда всички училища в страната да предоставят на учениците си такива маски.

Заради гафа социалните мрежи в страната бяха залети от коментари на възмутени родители, които публикуваха снимки на деца, чиито физиономии не се виждат изобщо.

Късно вчера вечерта от Генералния секретариат по обществено здраве обясниха, че е допусната грешка при изработването на маските, като размерите на готовия продукт са объркани с големината на плата преди ушиването им, съобщи гръцката агенция МИА.

Don't know if I should laugh or cry with this story from my birthland: First day of school in #Greece & the government provided these #masks to the children. Alas they are completely wrong size, HUGE.

Parents don't pick up the wrong kid! #μασκες #σχολεια #αγιασμος pic.twitter.com/rDf9Q0k7eW