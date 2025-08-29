Нараства рискът НАТО да се намеси във въоръжен конфликт със страната ни, каза говорителят на МВнР

1067 Снимка: БТА/АР

Говорителката на Министерството на външните работи Русия Мария Захарова заяви днес, че предложените от западните страни гаранции за сигурност за Украйна ще увеличат риска от конфликт между Москва и Запада, като превърнат Киев в "стратегически провокатор" на границите на Русия, предаде Ройтерс.

Европейските съюзници на Украйна работят по изготвянето на гаранции за сигурност, които може да са част от потенциално мирно споразумение и ще имат за цел да защитят Киев от евентуална руска атака в бъдеще.

Украинският президент Володимир Зеленски каза вчера, че очаква рамката на гаранциите за сигурност да бъде изготвена другата седмица.

"Гаранциите за сигурност трябва да са базирани на постигането на споразумение, което взима предвид интересите на Русия в областта на сигурността", каза днес говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, предаде БТА.

Тя заяви на брифинг в Москва, че предложенията, които се правят в момента, са "едностранни и са изготвени така, че да възпират Русия".

"Тази серия (от предложения) нарушава принципа на неразривната сигурност и поставя Киев в ролята на стратегически провокатор на руските граници, увеличавайки риска от това НАТО да се намеси във въоръжен конфликт със страната ни", добави тя.

"Необходимо е да се разбере, че предоставянето на гаранции за сигурност не е условие, а резултат от мирно уреждане на базата на премахване на първопричините за кризата в Украйна. Това, от своя страна, ще гарантира и сигурността на нашата страна", отбеляза Захарова, цитирана от ТАСС.

По-рано Москва е казвала, че не харесва европейските предложения и няма да приеме присъствието на войски на НАТО на украинска територия, отбелязва Ройтерс.

Говорителката на руското Външно министерство Мария Захарова заяви още, че френският президент Еманюел Макрон е говорил по начин, който не подхожда на държавен глава, когато в скорошно интервю нарече Путин "хищник пред портите ни", предаде Ройтерс. Според нея ръководителят на Петата република постоянно прави странни изказвания, които понякога пресичат границата на благоприличието и се превръщат в "долнокачествени обиди".

Европейски министри на отбраната днес осъдиха поредицата руски въздушни удари срещу Киев, взели много жертви, включително деца. Министрите обсъждат в Копенхаген гаранциите за сигурността на Украйна след края на военните действия.

Съветът за сигурност на ООН ще проведе извънредно заседание тази вечер по искане на Украйна след последната вълна руски атаки, съобщи украинският министър на външните работи Андрий Сибига.

Междувременно от Пентагона съобщиха, че Съединените щати са готови да предоставят на Украйна ракети "въздух-земя" и свързано оборудване на обща стойност около 825 милиона долара. Украинските власти са поискали от Вашингтон до 3350 атакуващи ракети, както и навигационни системи и средства за противодействие на радиоелектронно заглушаване. Заплащането може да стане със средства, предоставени от Дания, Нидерландия и Норвегия, а и от вече осигурени американски фондове. Конгресът има 30 дни, за да разгледа потенциалната сделка.

