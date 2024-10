Един човек загина, след като през нощта два влака се сблъскаха в централната част на Уелс. Петнайсет души са откарани в болница, но се смята, че нараняванията им не са животозастрашаващи, съобщиха Пи Ей Мидия и ДПА, цитирани от БТА.

"За съжаление, можем да потвърдим, че един човек е починал след инцидента тази вечер. Изразяваме най-дълбоките си съболезнования на близките му, както и на всички останали засегнати. Специализираните служители продължават да оказват подкрепа", каза старши инспектор Андрю Морган от Британската транспортна полиция.

Той посочи, че транспортната полиция работи в тясно сътрудничество със службите за спешна помощ и железопътните власти, за да разбере обстоятелствата, довели до този сблъсък.

"В резултат на това през следващите дни жителите ще видят засилено полицейско присъствие в района", каза още Морган.

Железопътните агенции в Уелс уточниха, че сблъсъкът е станал с ниска скорост в района на град Поуис. Инцидентът доведе до прекъсвания на движението по две направления към град Шрюсбъри.

На мястото на сблъсъка бяха изпратени пътни линейки и въздушна линейка, както и хеликоптер на бреговата охрана и пожарникари.

