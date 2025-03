Петнадесет души в Южна Корея са ранени, двама от които сериозно, след като двойка изтребители случайно са пуснали осем бомби в граждански район по време на военно учение с бойна стрелба, съобщиха местни медии, цитирани от Би Би Си.

Разследващите все още не са установили защо вторият самолет е хвърлил бомбите си, заявиха военните и добавиха, че всички учения с бойни стрелби ще бъдат преустановени.

Инцидентът с участието на самолети KF-16 на военновъздушните сили е станал около 10:04 ч. местно време (01:04 ч. по Гринуич) в град Почеон, близо до границата със Северна Корея.

"Нашият KF-16 (реактивен изтребител) неочаквано пусна осем снаряда с бомби MK-82. Той се приземи извън обсега на стрелбата", се казва в изявление на южнокорейските военновъздушни сили.

Военните посочват, че пилотът по погрешка е въвел грешни координати, в резултат на което бомбите са паднали в граждански район.

Според съобщения в местните медии двама души са получили фрактури на шията и раменете.

