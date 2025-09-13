Балканите

Сръбският президент Александър Вучич съобщи в ефира на телевизия "Информер" снощи, че е възможно предсрочни парламентарни избори да се организират през април, май или декември 2026 година.

"Бих искал да се случи през декември догодина. Ще подам оставка от поста президент малко по-рано, без да съм навършил 10 години на позицията, повече не мога да бъда президент. За да отидем всички заедно на честни избори през декември. До декември следващата година хората ще могат да видят какво ще свършим", каза Вучич, цитиран от ТАНЮГ.

На въпрос с кого се бори Сърбия в "цветната революция", той отговори, че това е борба без лица, емоции, планове, програми и идеи и подчерта, че краят ѝ е близо. Според него основните организатори на масовите антиправителствени протести идват извън Сърбия.

"Главният организатор идва отвън. Те работеха за създаването на мрежа и за събирането. Направиха студентска мрежа и мрежа от деца, което е опасно, така съсипаха елементарна ценност на обществото ни. Това са представители на различни новинарски агенции от няколко държави. Знаем за поне три държави, които са се ангажирали", посочи още Вучич, цитиран от БТА.

В продължение на 10 месеца в Сърбия се организират масови протести след рухването на козирката на наскоро ремонтираната гара в Нови Сад, в резултат на което загинаха 16 души. Протестиращите смятат, че до трагедията се е стигнало заради корупция и небрежност. Исканията им за прозрачно разследване на трагедията и понасяне на наказателна отговорност прераснаха в призив за предсрочни избори.

За днес са планирани протести в 140 града в Сърбия срещу блокадите и масовите протести и в подкрепа на правителството и президента Вучич.

