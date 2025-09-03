Балканите

Сръбският президент Александър Вучич обяви, че "след като скоро слезе от власт", ще работи заедно с дъщеря си, след като тя приключи магистратурата си по статистика, съобщават сръбските медии.

Вучич, който се намира на посещение в Пекин, коментира, че обмисля да работи за дъщеря си, ако тя отвори своя фирма.

Сръбският президент не посочи кога ще се оттегли, но направи това изявление, обръщайки се към журналистите, които отразяват посещението му в Китай по повод честването на официалната капитулация на Япония през Втората световна война.

Вучич: В Сърбия ще има предсрочни избори
Вучич се срещна с руския президент Владимир Путин и обяви, че всички руски фирми са добре дошли в Сърбия, предаде БТА.

Вучич коментира хипотетичното си оттегляне от активната политика в момент, когато страната е обхваната от масови антиправителствени протести, които се превърнаха в най-голямото предизвикателство за сръбския политик.

След управлението на бившия югославски лидер Слободан Милошевич сегашният сръбски президент заемаше различни високи постове в държавната администрация.

Вучич е също така и един от основателите на управляващата Сръбска прогресивна партия.

